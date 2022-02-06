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"МастерШеф. Битва сезонів" 3 випуск: хто з учасників залишив шоу після битви чорних (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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МастерШеф. Битва сезонів-2022 Новина оновлена 06 лютого 2022, 07:45
МастерШеф. Битва сезонів-2022

Учасники та переможці минулих сезонів змагаються за звання найкращого кухаря

У суботу, 5 лютого, на телеканалі СТБ відбулася прем’єра третього випуску найпопулярнішого кулінарного проєкту "МастерШеф. Битва сезонів". За звання найкращого кухаря у цьому шоу борються учасники та переможці минулих сезонів. Нагадаємо, що минулого тижня вилетів Серафим Дерега.

Суддями "МастерШеф. Битва сезонів" знову стали незмінний Ектор Хіменес-Браво, а також шеф-кухар Володимир Ярославський та переможниця 3-го сезону проєкту Ольга Мартиновська.

Як пройшов третій випуск шоу "МастерШеф. Битва сезонів-2022"

Усім учасникам довелося пройти два конкурси. У першому кулінари зіткнулися з колесом фортуни. Проте не це ускладнило випробування учасників — була важлива не сама страва, яку потрібно приготувати, а її розмір. Комусь потрібно було приготувати блюдо вагою 4 кілограми або не більше 30 грамів. Як завжди, без поділу на команди не обійшлося.

У другому конкурсі учасники повинні були приготувати смачну, але дуже потворну зовні страву: необхідно було винайти їстівну плісняву, пил, гниль, а також підготувати огидну презентацію.

Битва чорних фартухів

Дев’яти кулінарам, що надягли чорні фартухи, довелося пограти у крокодила. Без допомоги колег на балконі цього випробування не обійшлося. Тим, хто програв у попередніх конкурсах, потрібно було без слів показати їм кожен продукт. Якщо протягом хвилини білі вгадають інгредієнт, учасник зможе його отримати.

Хто вилетів у третьому випуску шоу "МастерШеф. Битва сезонів-2022"

На 3 тижні проєкту, на жаль, пішов Дмитро Шевченко.

Нагадаємо, що у 2021 році на телеканалі СТБ пройшов 11 сезон кулінарного шоу "МастерШеф". Переможцем проєкту став 29-річний харків’янин Богдан Шинкарьов.

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#Шоу #Майстер шеф
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