"МастерШеф. Битва сезонів" 3 випуск: хто з учасників залишив шоу після битви чорних (фото)
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Учасники та переможці минулих сезонів змагаються за звання найкращого кухаря
У суботу, 5 лютого, на телеканалі СТБ відбулася прем’єра третього випуску найпопулярнішого кулінарного проєкту "МастерШеф. Битва сезонів". За звання найкращого кухаря у цьому шоу борються учасники та переможці минулих сезонів. Нагадаємо, що минулого тижня вилетів Серафим Дерега.
Суддями "МастерШеф. Битва сезонів" знову стали незмінний Ектор Хіменес-Браво, а також шеф-кухар Володимир Ярославський та переможниця 3-го сезону проєкту Ольга Мартиновська.
Як пройшов третій випуск шоу "МастерШеф. Битва сезонів-2022"
Усім учасникам довелося пройти два конкурси. У першому кулінари зіткнулися з колесом фортуни. Проте не це ускладнило випробування учасників — була важлива не сама страва, яку потрібно приготувати, а її розмір. Комусь потрібно було приготувати блюдо вагою 4 кілограми або не більше 30 грамів. Як завжди, без поділу на команди не обійшлося.
У другому конкурсі учасники повинні були приготувати смачну, але дуже потворну зовні страву: необхідно було винайти їстівну плісняву, пил, гниль, а також підготувати огидну презентацію.
Битва чорних фартухів
Дев’яти кулінарам, що надягли чорні фартухи, довелося пограти у крокодила. Без допомоги колег на балконі цього випробування не обійшлося. Тим, хто програв у попередніх конкурсах, потрібно було без слів показати їм кожен продукт. Якщо протягом хвилини білі вгадають інгредієнт, учасник зможе його отримати.
Хто вилетів у третьому випуску шоу "МастерШеф. Битва сезонів-2022"
На 3 тижні проєкту, на жаль, пішов Дмитро Шевченко.
Нагадаємо, що у 2021 році на телеканалі СТБ пройшов 11 сезон кулінарного шоу "МастерШеф". Переможцем проєкту став 29-річний харків’янин Богдан Шинкарьов.
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