"МастерШеф. Битва сезонів" 2 випуск: хто вилетів на другому тижні випробувань (фото)
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Учасники минулих сезонів борються за звання найкращого кухаря
На телеканалі СТБ розпочалося нове шоу від проєкту "МастерШеф". 2022 року українським глядачам презентують "битву сезонів" — 20 яскравих учасників та переможців минулих сезонів "МастерШефу" борються за звання найкращого кухаря.
Суддями кулінарного шоу знову стали шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, шеф-кухар Володимир Ярославський та переможниця 3 сезону проєкту Ольга Мартиновська. Нагадаємо, що минулого тижня реаліті вже покинув Руслан Лучков.
У суботу, 29 січня, вийшов другий випуск шоу "МастерШеф. Битва сезонів". У першому конкурсі учасники мали приготувати якомога більше різних страв, дотримуючись одного принципу – рідка середина повинна витікати при розрізанні.
У другому конкурсі кулінари мали приготувати непрості страви. Наприклад, surf and turf з ароматною олією та молекулярною ікрою або веганську страву із зеленим пилом. Невід’ємним елементом конкурсу стали 15 свічок, залежно від їхньої довжини в учасників було 10, 15, 20 або 30 хвилин на приготування однієї страви.
У битву чорних фартухів потрапило одразу 11 учасників. Під коробками-загадками кулінари знайшли мініатюрні фігурки. Учасникам потрібно було приготувати таку страву, яка стала б ідеальним фоном для цих фігурок.
Хто вилетів у другому випуску шоу "МастерШеф. Битва сезонів-2022"
На другому тижні проєкту шоу, на жаль, пішов Серафим Дерега.
Нагадаємо, що минулого року на телеканалі СТБ пройшов 11-й сезон кулінарного шоу "МастерШеф". Переможцем проєкту став 29-річний харків’янин Богдан Шинкарьов.
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