"МастерШеф. Битва сезонів" 2 випуск: хто вилетів на другому тижні випробувань (фото)

Учасники минулих сезонів борються за звання найкращого кухаря

На телеканалі СТБ розпочалося нове шоу від проєкту "МастерШеф". 2022 року українським глядачам презентують "битву сезонів" — 20 яскравих учасників та переможців минулих сезонів "МастерШефу" борються за звання найкращого кухаря.

Суддями кулінарного шоу знову стали шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, шеф-кухар Володимир Ярославський та переможниця 3 сезону проєкту Ольга Мартиновська. Нагадаємо, що минулого тижня реаліті вже покинув Руслан Лучков.

У суботу, 29 січня, вийшов другий випуск шоу "МастерШеф. Битва сезонів". У першому конкурсі учасники мали приготувати якомога більше різних страв, дотримуючись одного принципу – рідка середина повинна витікати при розрізанні.

У другому конкурсі кулінари мали приготувати непрості страви. Наприклад, surf and turf з ароматною олією та молекулярною ікрою або веганську страву із зеленим пилом. Невід’ємним елементом конкурсу стали 15 свічок, залежно від їхньої довжини в учасників було 10, 15, 20 або 30 хвилин на приготування однієї страви.

У битву чорних фартухів потрапило одразу 11 учасників. Під коробками-загадками кулінари знайшли мініатюрні фігурки. Учасникам потрібно було приготувати таку страву, яка стала б ідеальним фоном для цих фігурок.

Хто вилетів у другому випуску шоу "МастерШеф. Битва сезонів-2022"

На другому тижні проєкту шоу, на жаль, пішов Серафим Дерега.

Нагадаємо, що минулого року на телеканалі СТБ пройшов 11-й сезон кулінарного шоу "МастерШеф". Переможцем проєкту став 29-річний харків’янин Богдан Шинкарьов.