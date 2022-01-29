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"МастерШеф. Битва сезонів" 2 випуск: хто вилетів на другому тижні випробувань (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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МастерШеф. Битва сезонів-2022 Новина оновлена 29 січня 2022, 23:32
МастерШеф. Битва сезонів-2022

Учасники минулих сезонів борються за звання найкращого кухаря

На телеканалі СТБ розпочалося нове шоу від проєкту "МастерШеф". 2022 року українським глядачам презентують "битву сезонів" — 20 яскравих учасників та переможців минулих сезонів "МастерШефу" борються за звання найкращого кухаря.

Суддями кулінарного шоу знову стали шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, шеф-кухар Володимир Ярославський та переможниця 3 сезону проєкту Ольга Мартиновська. Нагадаємо, що минулого тижня реаліті вже покинув Руслан Лучков.

У суботу, 29 січня, вийшов другий випуск шоу "МастерШеф. Битва сезонів". У першому конкурсі учасники мали приготувати якомога більше різних страв, дотримуючись одного принципу – рідка середина повинна витікати при розрізанні.

У другому конкурсі кулінари мали приготувати непрості страви. Наприклад, surf and turf з ароматною олією та молекулярною ікрою або веганську страву із зеленим пилом. Невід’ємним елементом конкурсу стали 15 свічок, залежно від їхньої довжини в учасників було 10, 15, 20 або 30 хвилин на приготування однієї страви.

У битву чорних фартухів потрапило одразу 11 учасників. Під коробками-загадками кулінари знайшли мініатюрні фігурки. Учасникам потрібно було приготувати таку страву, яка стала б ідеальним фоном для цих фігурок.

Хто вилетів у другому випуску шоу "МастерШеф. Битва сезонів-2022"

На другому тижні проєкту шоу, на жаль, пішов Серафим Дерега.

Нагадаємо, що минулого року на телеканалі СТБ пройшов 11-й сезон кулінарного шоу "МастерШеф". Переможцем проєкту став 29-річний харків’янин Богдан Шинкарьов.

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