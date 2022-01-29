"МастерШеф. Битва сезонов" 2 выпуск: кто вылетел на второй неделе испытаний (фото)

Участники прошлых сезонов борются за звание лучшего повара

На телеканале СТБ стартовал новое шоу от проекта "МастерШеф". В 2022 году украинским зрителям презентуют "битву сезонов" — 20-ка ярких участников и победителей прошлых сезонов "МастерШефа" сражаются за звание лучшего повара.

Судьями кулинарного шоу снова стали шеф-повар Эктор Хименес-Браво, шеф-повар Владимир Ярославский и победительница 3 сезона проекта Ольга Мартыновская. Напомним, что на прошлой неделе реалити уже покинул Руслан Лучков.

В субботу, 29 января, вышел второй выпуск шоу "МастерШеф. Битва сезонов". В первом конкурсе участники должны были приготовить как можно больше разных блюд, соблюдая один принцип – жидкая середина должна вытекать при разрезании.

Во втором конкурсе кулинары должны были приготовить непростые блюда. Например, surf and turf с ароматным маслом и молекулярной икрой или веганское блюдо с зеленой пылью. Неотъемлемым элементом конкурса стали 15 свечей, в зависимости от их длины у участников было 10, 15, 20 или 30 минут на приготовление одного блюда.

В битву черных фартуков попало сразу 11 участников. Под коробками-загадками кулинарам нашли миниатюрные фигурки. Участникам нужно было приготовить такое блюдо, которое стало бы идеальным фоном для этих фигурок.

Кто вылетел во втором выпуске шоу "МастерШеф. Битва сезонов-2022"

На второй неделе проекта шоу, к сожалению, ушел Серафим Дерега.

Напомним, что в прошлом году на телеканале СТБ прошел 11 сезон кулинарного шоу "МастерШеф". Победителем проекта стал 29-летний харьковчанин Богдан Шинкарев.