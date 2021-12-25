Игрок в покер и бывший КВН-щик: что известно о победителе "МастерШеф-11" Богдане Шинкарёве (фото)

29-летний харьковчанин победил в суперфинале шоу

В пятницу, 24 декабря, стало известно, что победителем 11 сезона популярного кулинарного проекта на телеканале СТБ "МастерШеф" стал Богдан Шинкарев. 29-летнему парню удалось обойти своих соперников в суперфинале — Светлану Ткаченко и Владислава Якимца.

Кулинарный талант Шинкарева превзошел мастерство других участников — 20-ку лучших поваров-аматоров. Богдан получил призовые 300 тысяч гривен, возможность обучения в престижной кулинарной школе Парижа Le Cordon Bleu, а также звание лучшего кулинара-аматора Украины 2021 года.

Что известно о Богдане Шинкареве

Победитель 11 сезона "МастерШеф" родился в Харькове, а на время съемок проживал в Киеве. На официальной сайте телеканале СТБ говорится, что Богдан не женат, хотя у себя на странице в Инстаграме мужчина утверждает обратное. Его любимую зовут Ирина.

"Благодаря жене, я поехал на МастерШеф и именно для нее готовлю вкусняшки", — написал в одном из постов кулинар. По словам Шинкарева, готовкой он увлекся тогда, когда понял, что ему не нравится, как готовят другие, да и к ресторанной еде он тоже придирчив.

Богдан Шинкарев со своей женой Ириной

Победитель 11 сезона "МастерШеф" является профессиональным игроком в покер и занимается он этим делом 10 лет. Раньше Шинкарев играл в КВН.

Что постит Богдан Шинкарев в Инстаграме: фото

До участия в проекте на своей странице в соцсети 29-летний харьковчанин публиковал фото из путешествий. Богдан побывал в Португалии, Нидерландах, Швейцарии, Германии, Черногории.

Также на странице кулинара есть фотографии с собственной свадьбы.

Супругу Богдана Шинкарева зовут Ирина

Во время участия в проекте Богдан Шинкарев выставлял совместные фото с другими участниками "МастерШеф", а также фото блюд.

Богдан Шинкарев с другими участниками 11 сезона "МастерШеф"

Напомним, что в сентябре всех поклонников проекта "МастерШеф" потрясла новость о смерти бывшей участницы шоу "МастерШеф. Профессионалы-3", 30-летней Стеллы Клименко. Подруга кулинара рассказала, что Клименко находилась в Египте, когда у нее внезапно остановилось сердце. Позже смерть девушки прокомментировал ее коллега, украинский шеф-повар Николай Люлько.