Умерла 30-летняя участница "МастерШеф" Стелла Клименко

Девушка скоропостижно скончалась от остановки сердца.

В понедельник, 13 сентября, неожиданно для всех ушла из жизни 30-летняя кулинар, участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" Стелла Клименко.

Печальную новость о смерти Стеллы, сообщил на своей странице в Инстаграм ее друг и коллега Николай Люлько. Вместе они участвовали в кулинарном проекте "Мастер Шеф".

"Стелла девочка, вечная память тебе дорогая", — написал Люлько, добавив, что до последнего он верил в чудо и надеялся на то, что она поправиться.

Причина смерти — остановка сердца, а не как предполагали в комментариях пользователи сети — коронавирус. Напомним, что именно из-за Covid-19 девушке пришлось покинуть проект "Мастер Шеф". Об этом рассказала в комментариях под постом Николая мама Стеллы, Ольга Клименко.

Стелла Клименко — кулинар, су-шеф ресторана "Аляска", владелицей производства соусов Stella Lalala, участница кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы-3". Окончила университет имени Винсента Пола в Люблине, кафедра гастрономии. Несколько лет работала в Китае, участвовала в открытии ресторана славянской кухни.

На кухне начала работать с 16 лет и всю жизнь мечтала об открытии собственного ресторана.

Была не замужем. Однако судя по странице в Фейсбуке состояла в отношениях.

Ранее, "Телеграф" писал, что 8 сентября скоропостижно скончался украинский исполнитель, автор песен и композитор Андрей Грифель.