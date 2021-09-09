Украинский певец скоропостижно умер в 36 лет - у него осталось трое детей

Украинский исполнитель Андрей Грифель скончался 8 сентября.

В среду, 8 сентября, неожиданно для всех остановилось сердце украинского исполнителя, автора песен и композитора Андрея Грифеля. На момент смерти ему было всего 36 лет.

Трагическую новость сообщил на своей странице в Фейсбуке вокалист группы CRY НЕБА Александр Мамедов.

"Бро, ты настоящая звезда, созданный для сцены… Всегда восхищался тем, как ты пел!" — написал Мамедов, добавив к посту песню Грифеля "Небеса".

Пост Мамедова в Фейсбуке

Также пост о кончине Грифеля появился на странице wholeheart.live в Инстаграм, которая была создана для презентации музыкального альбома "Всім Серцем".

Грифель Андрей Николаевич родился 23 июня 1985 во Львове. Закончил Львовскую богословскую семинарию, и, указано на сайте учебного заведения, был деканом студентов. На странице Грифеля в Фейсбуке указано, что он лидер прославления и молодежный пастор в церкви "Джерело життя".

Андрей был основателем и лидером львовской piano-post-pop rock группы PROVIDER. Также он был участником первого сборного украиноязычного альбома хвалы и поклонения "Он во всем", где он является автором песни "К тебе".

За свою увы короткую жизнь артист успел создать десятки композиций, которые стали хитами.

Грифель был женат. Его супругу зовут Татьяна. Вместе они воспитывали троих детей — двух дочек и сына.

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