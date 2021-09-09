Український співак раптово помер в 36 років — у нього залишилося троє дітей

Український виконавець Андрій Грифель помер 8 вересня.

У середу, 8 вересня, несподівано для всіх зупинилось серце українського виконавця, автора пісень і композитора Андрія Грифеля. На момент смерті йому було всього 36 років.

Трагічну новину повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці вокаліст групи CRY НЕБА Олександр Мамедов.

"Бро, ти справжня зірка, створений для сцени ... Завжди захоплювався тим, як ти співав!" — написав Мамедов, додавши до посту пісню Грифеля "Небеса".

Пост Мамедова в Фейсбуці

Також пост про кончину Грифеля з’явився на сторінці wholeheart.live в Інстаграм, яка була створена для презентації музичного альбому "Всім Серцем".

Грифель Андрій Миколайович народився 23 червня 1985 у Львові. Закінчив Львівську богословську семінарію, і, як зазначено на сайті навчального закладу, був деканом студентів. На сторінці Грифеля в Фейсбуці зазначено, що він лідер прославлення і молодіжний пастор в церкві "Джерело життя".

Андрій був засновником і лідером львівської piano-post-pop rock групи PROVIDER. Також він був учасником першого збірного україномовного альбому хвали і поклоніння "Він у всьому", де він є автором пісні "До тебе".

За своє на жаль коротке життя артист встиг створити десятки композицій, які стали хітами.

Грифель був одружений. Його дружину звати Тетяна. Разом вони виховували трьох дітей — двох доньок і сина.

Раніше, "Телеграф" писав, що актор російських серіалів "Кухня", "Вороніни" і "П’ятницький" Артур Діланян раптово помер в театрі прямо на очах у глядачів.