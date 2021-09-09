Український співак раптово помер в 36 років — у нього залишилося троє дітей
- Автор
- 437
Український виконавець Андрій Грифель помер 8 вересня.
У середу, 8 вересня, несподівано для всіх зупинилось серце українського виконавця, автора пісень і композитора Андрія Грифеля. На момент смерті йому було всього 36 років.
Трагічну новину повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці вокаліст групи CRY НЕБА Олександр Мамедов.
"Бро, ти справжня зірка, створений для сцени ... Завжди захоплювався тим, як ти співав!" — написав Мамедов, додавши до посту пісню Грифеля "Небеса".
Також пост про кончину Грифеля з’явився на сторінці wholeheart.live в Інстаграм, яка була створена для презентації музичного альбому "Всім Серцем".
Грифель Андрій Миколайович народився 23 червня 1985 у Львові. Закінчив Львівську богословську семінарію, і, як зазначено на сайті навчального закладу, був деканом студентів. На сторінці Грифеля в Фейсбуці зазначено, що він лідер прославлення і молодіжний пастор в церкві "Джерело життя".
Андрій був засновником і лідером львівської piano-post-pop rock групи PROVIDER. Також він був учасником першого збірного україномовного альбому хвали і поклоніння "Він у всьому", де він є автором пісні "До тебе".
За своє на жаль коротке життя артист встиг створити десятки композицій, які стали хітами.
Грифель був одружений. Його дружину звати Тетяна. Разом вони виховували трьох дітей — двох доньок і сина.
Раніше, "Телеграф" писав, що актор російських серіалів "Кухня", "Вороніни" і "П’ятницький" Артур Діланян раптово помер в театрі прямо на очах у глядачів.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-