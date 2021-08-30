Актер сериалов "Кухня" и "Воронины" внезапно умер на глазах у зрителей

Мужчина имел серьезные проблемы с сердцем.

Актер популярных российских сериалов "Кухня", "Воронины" и "Пятницкий. Глава вторая" Артур Диланян скоропостижно скончался. Ему было всего 59 лет.

Об этом сообщает Рен ТВ.

По информации "Комсомольской правды", Диланян умер прямо на глазах у зрителей. У мужчины были серьезные проблемы с сердцем. По информации издания, врачи, которые прибыли на место, диагностировали у актера острую сердечную недостаточность. Артиста пытались реанимировать, но тщетно. Диланян умер за десять дней до своего 60-го дня рождения.

Артур Диланян являлся актером Московского армянского театра, а также был актером дубляжа. Кроме того, он сыграл в таких популярных сериалах, как "Воронины", "Кухня", "Последний из Магикян" и "Пятницкий. Глава вторая".