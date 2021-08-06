Звезда сериала "Кухня" родила сына - первое фото

Звезда сериала "Кухня", российская актриса Мария Горбань родила сына. Мальчика назвали Нилан.

Об этом счастливая мама сообщила в своем Instagram.

Девушка также опубликовала первые фото с младенцем. На обоих снимках Маша обнимает крохотного сына и нежно целует его ручку. При этом даже на черно-белых фото видно, что молодая мама отлично выглядит.

фото Instagram Маши Горбань

"Любовь рождает любовь! Привет, Нилан! 05.08.2021", - подписала снимок артистка.

Ребенок Маши Горбань появился на свет в одной из клиник США, куда актриса с мужем прилетела недавно.

Напомним, что звезда сериала "Кухня", российская актриса Мария Горбань в начале февраля 2021 года связала себя узами брака со звукооператором Кириллом Зоткиным. Также стало известно, что звездная пара ждет ребенка. Маша Горбань делилась подробностями беременности с подписчиками и рассказала, что за это время набрала 16 кг.

Отметим, что у Маши Горбань уже есть дочь Стефания от предыдущего брака с осветителем Олегом Филатовым. Девочке 7 лет.