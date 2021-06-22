"Первое фото за 5 лет": беременная Маша Горбань показала своего мужа

Звезда сериала "Кухня", российская актриса Мария Горбань в начале февраля 2021 года связала себя узами брака со звукооператором Кириллом Зоткиным. Сейчас пара ждет появления на свет своего первого совместного ребенка.

На своей странице в Инстаграм актриса периодически делится со своими подписчиками семейными снимками, но на них не появляется ее супруг Кирилл. Как оказалось, у пары не так много совместных снимков.

21 июня состоялась премьера фильма "Проклятый чиновник", над которым также работал Зоткин. Мария и Кирил вместе посетили мероприятие. Соответственные видео и совместное фото с мужем, актриса разместила у себя в соцсети, отметив, что это "первое фото с мужем за 5 лет".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Ранее, "Телеграф" писал, что Мария Горбань показала своими подписчикам "беременный" снимок, на котором предстала в костюме оверсайз.