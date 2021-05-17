"А внутри маленькая жизнь": звезда сериала "Кухня" умилила сеть новым "беременным" фото

15 апреля стало известно, что звезда сериала "Кухня, российская актриса Мария Горбань ждет второго ребенка. После своего "заявления" на странице актрисы в Инстаграм начало появляться больше "беременных" снимков.

17 мая Мария похвасталась очередным таким снимком. Актриса предстала на фото в костюме оверсайз: больших брюках и пиджаке, из-под которого выглядывал уже достаточно большой животик.

"А внутри - маленькая жизнь" - подписала черно-белый снимок Горбань.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Напомним, что у Марии есть еще дочь Стефания, которая появилась на свет в 2014 году, когда Горбань была замужем с Олегом Филатовым.

Ранее, "ТелеграфФ" писал, что Мария уже радовала своих подписчиков похожим фото. Стоит отметить, что разница в размерах животика достаточно заметна.