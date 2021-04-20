"Ведь это чудо": беременная звезда сериала "Кухня" показала свой животик (фото)

Звезда сериала "Кухня", российская актриса Мария Горбань 15 апреля призналась, что ждет второго ребенка от своего супруга звукооператора Кирилла Зоткина, за которого вышла замуж в начале февраля 2021 года.

После "признания" Маша начала открыто публиковать "беременные" снимки на своей странице в Инстаграм. Стоит отметить, что в одной из публикаций, Горбань призналась, что уже "проходила уже больше половины срока", значит она как минимум на 22 неделе беременности, а то и больше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

20 апреля она поделилась новым снимком, на котором показала свой округлившийся животик.

"Ведь это чудо, что ни говори" - коротко прокомментировала свой пост Горбань.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Напомним, что у Марии есть еще дочь Стефания, которая появилась на свет в 2014 году, когда Горбань была замужем с Олегом Филатовым. Актриса часто делится снимками малышки у себя на странице в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская певица Анастасия Приходько поделилась первыми фото своего третьего ребенка. Артистка не признается, кого она родила и не называет имени малыша, но снимками и видео со своими подписчиками делится.