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"Ведь это чудо": беременная звезда сериала "Кухня" показала свой животик (фото)

"Ведь это чудо": беременная звезда сериала "Кухня" показала свой животик (фото)
Обновлено 12:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Звезда сериала "Кухня", российская актриса Мария Горбань 15 апреля призналась, что ждет второго ребенка от своего супруга звукооператора Кирилла Зоткина, за которого вышла замуж в начале февраля 2021 года.

После "признания" Маша начала открыто публиковать "беременные" снимки на своей странице в Инстаграм. Стоит отметить, что в одной из публикаций, Горбань призналась, что уже "проходила уже больше половины срока", значит она как минимум на 22 неделе беременности, а то и больше. 

 
 
 
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Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

20 апреля она поделилась новым снимком, на котором показала свой округлившийся животик. 

"Ведь это чудо, что ни говори" - коротко прокомментировала свой пост Горбань. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Напомним, что у Марии есть еще дочь Стефания, которая появилась на свет в 2014 году, когда Горбань была замужем с Олегом Филатовым. Актриса часто делится снимками малышки у себя на странице в соцсети. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская певица Анастасия Приходько поделилась первыми фото своего третьего ребенка. Артистка не признается, кого она родила и не называет имени малыша, но снимками и видео со своими подписчиками делится.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Беременность, Актриса, Мария Горбань.
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