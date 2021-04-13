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"Мамин любимый человечек": Анастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенка

"Мамин любимый человечек": Анастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенка
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram

10 апреля на телеканале "Украина" состоялся финал шоу "Маска", одной из участниц которого стала украинская певица Анастасия Приходько. Артистка скрывалась под маской "Бабки"(стрекозы). 

Во время съемок шоу Анастасия была беременна третьим ребенком, а на момент выхода финала в эфир она уже родила. Хотя и сначала певица это опровергала, но на пост-шоу после завершения проекта призналась, что таки родила. Однако кого, мальчика или девочку, не сказала. 

13 апреля Приходько решила "развеять все мифы" и опубликовала на своей странице в Инстаграм первое фото и несколько видео своего третьего ребенка. Однако пол и имя малыша опять же не сообщила.

"Вот он мамин любимый человечек" - подписала снимок артистка.

 
 
 
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Публикация от Анастасія Приходько (@prikhodko_official1)

Оля Полякова сразу же решила, что на руках у Насти мальчик,  о чем сообщила в своем комментарии, на что многодетная звездная мама ответила, что не писала, кого родила. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Анастасия Приходько рассказала, как ей удавалось скрывать свое участие в шоу от своей семьи.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Беременность, Певица, Анастасия Приходько.
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