Актор серіалів "Кухня" і "Вороніни" раптово помер на очах у глядачів

Чоловік мав серйозні проблеми з серцем.

Актор популярних російських серіалів "Кухня", "Вороніни" і "П’ятницький. Глава друга" Артур Діланян раптово помер. Йому було всього 59 років.

Про це повідомляє Рен ТВ.

За інформацією "Комсомольської правди", Діланян помер прямо на очах у глядачів. У чоловіка були серйозні проблеми з серцем. За інформацією видання, лікарі, які прибули на місце, діагностували у актора гостру серцеву недостатність. Артиста намагалися реанімувати, але марно. Діланян помер за десять днів до свого 60-го дня народження.

Артур Діланян був актором Московського вірменського театру, а також був актором дубляжу. Крім того, він зіграв в таких популярних серіалах, як "Вороніни", "Кухня", "Останній з Магікян" і "П’ятницький. Глава друга".