Померла 30-річна учасниця "МастерШеф" Стелла Клименко

Дівчина раптово померла від зупинки серця.

У понеділок, 13 вересня, несподівано для всіх пішла з життя 30-річна кулінар, учасниця шоу "МастерШеф. Професіонали-3" Стелла Клименко.

Сумну новину про смерть Стелли, повідомив на своїй сторінці в Інстаграм її друг і колега Микола Люлько. Разом вони брали участь в кулінарному проєкті "МастерШеф".

"Стелла дівчинка, вічна пам’ять тобі дорога", — написав Люлько, додавши, що до останнього він вірив в чудо і сподівався на те, що вона одужає.

Причина смерті — зупинка серця, а не як припускали в коментарях користувачі мережі — коронавірус. Нагадаємо, що саме через Covid-19 дівчині довелося покинути проєкт "МастерШеф". Про це розповіла в коментарях під постом Миколи мама Стелли, Ольга Клименко.

Стелла Клименко — кулінар, су-шеф ресторану "Аляска", власницею виробництва соусів Stella Lalala, учасниця кулінарного шоу "МастерШеф. Професіонали-3". Закінчила університет імені Вінсента Пола в Любліні, кафедра гастрономії. Кілька років працювала в Китаї, брала участь у відкритті ресторану слов’янської кухні.

На кухні почала працювати з 16 років і все життя мріяла про відкриття власного ресторану.

Була одружена. Однак судячи зі сторінки в Фейсбуці перебувала в стосунках.

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