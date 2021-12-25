Гравець у покер та колишній КВК-щик: що відомо про переможця "МастерШеф-11" Богдана Шинкарьова (фото)

29-річний харків’янин переміг у суперфіналі шоу

У п’ятницю, 24 грудня, стало відомо, що переможцем 11-го сезону популярного кулінарного проєкту на телеканалі СТБ "МастерШеф" став Богдан Шинкарьов. 29-річному хлопцеві вдалося обійти своїх суперників у суперфіналі – Світлану Ткаченко та Владислава Якимця.

Кулінарний талант Шинкарьова перевершив майстерність інших учасників — 20-ку кращих кухарів-аматорів. Богдан отримав призові 300 тисяч гривень, можливість навчання у престижній кулінарній школі Парижа Le Cordon Bleu, а також звання найкращого кулінара-аматора України 2021 року.

Що відомо про Богдана Шинкарьова

Переможець 11 сезону "МастерШеф" народився у Харкові, а на час зйомок проживав у Києві. На офіційному сайті телеканалу СТБ йдеться, що Богдан не одружений, хоч у себе на сторінці в Інстаграмі чоловік говорить протилежне. Його кохану звуть Ірина.

"Дякуючи дружині, я поїхав на МастерШеф і саме для неї готую ласощі", — написав в одному з постів кулінар. За словами Шинкарьова, готуванням він захопився тоді, коли зрозумів, що йому не подобається, як готують інші, та й до ресторанної їжі він теж прискіпливий.

Богдан Шинкарьов зі своєю дружиною Іриною

Переможець 11 сезону "МастерШеф" є професійним гравцем у покер і займається цією справою 10 років. Раніше Шинкарьов грав у КВК.

Що постить Богдан Шинкарьов в Інстаграмі: фото

До участі у проєкті на своїй сторінці у соцмережі 29-річний харків’янин публікував фото з мандрівок. Богдан побував у Португалії, Нідерландах, Швейцарії, Німеччині, Чорногорії.

Також на сторінці кулінара є фотографії із власного весілля.

Дружину Богдана Шинкарева звуть Ірина

Під час участі у проєкті Богдан Шинкарьов виставляв спільні фото з іншими учасниками "МастерШеф" та фото страв.

Богдан Шинкарьов з іншими учасниками 11 сезону "МастерШеф"

Нагадаємо, що у вересні всіх шанувальників проєкту "МастерШеф" вразила новина про смерть колишньої учасниці шоу "МастерШеф. Професіонали-3", 30-річної Стелли Клименко. Подруга кулінара розповіла, що Клименко була в Єгипті, коли в неї раптово зупинилося серце. Згодом смерть дівчини прокоментував її колега, український шеф-кухар Микола Люлько.