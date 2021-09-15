"Померла у відпустці в Єгипті": стали відомі подробиці смерті 30-річної учасниці "МастерШеф"

Тепер батькам дівчини доведеться доставити її тіло на батьківщину.

Вчора стало відомо про раптову смерть учасниці кулінарного шоу "МастерШеф" Стелли Клименко. Дівчині було всього лише 30 років. Все сталося, коли Клименко була на відпочинку.

Про це в своєму Інстаграм повідомила її подруга Лера Корф.

За словами Корф, Клименко перебувала в Єгипті, коли у неї раптово зупинилося серце. Тепер її батькам потрібна допомога для репатріації тіла. Інформацію про те, що Стелла хворіла коронавірусів, дівчина спростувала.

"Будь ласка, скажи мені, що в 30 років не вмирають. Я відмовляюся вірити, що тебе більше немає", — написала Корф.

Співчуття через смерть Клименко висловив також відомий в Україні кухар і суддя проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво.

"Зірки йдуть, щоб стати легендами. Ти була однією з найсвітліших учасників" МастерШеф. Професіонали ", — написав кулінар у себе в соцмережах.

Співчуття також висловив інший колега Клименко та екс-учасник "МастерШеф" Нкіолай Люлько. Відповідне відео з теплими словами він опублікував в своєму Інстаграм.

Стелла Клименко — була кулінаром і працювала су-шефом ресторану "Аляска". Брала участь в кулінарному шоу "МастерШеф. Професіонали-3". Дівчина кілька років пропрацювала в Китаї і брала участь там у відкритті ресторану зі слов’янською кухнею.