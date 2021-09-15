"Умерла в отпуске в Египте": стали известны подробности смерти 30-летней участницы "МастерШефа"

Теперь родителям девушки предстоит доставить ее тело на родину.

Вчера стало известно о скоропостижной кончине участницы кулинарного шоу "МастерШеф" Стеллы Клименко. Девушке было всего лишь 30 лет. Все случилось, когда Клименко была на отдыхе.

Об этом в своем Инстаграм сообщила ее подруга Лера Корф.

По словам Корф, Клименко находилась в Египте, когда у нее внезапно остановилось сердце. Теперь ее родителям требуется помощь для репатриации тела. Информацию о том, что Стелла болела коронавирусом, девушка опровергла.

"Пожалуйста, скажи мне, что в 30 лет не умирают. Я отказываюсь верить, что тебя больше нет", — написала Корф.

Соболезнования из-за смерти Клименко выразил также известный в Украине повар и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.

"Звезды уходят, чтобы стать легендами. Ты была одной из самых светлых участников "МастерШеф. Профессионалы", — написал кулинар у себя в соцсетях.

Соболезнования также выразил другой коллега Клименко и экс-участник "МастерШефа" Нкиолай Люлько. Соответствующее видео с теплыми словами он опубликовал в своем Инстаграм.

Стелла Клименко — была кулинаром и работала су-шефом ресторана "Аляска". Участвовала в кулинарном шоу "Мастер Шеф. Профессионалы-3". Девушка несколько лет проработала в Китае и участвовала там в открытии ресторана со славянской кухней.