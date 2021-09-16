"Шкодую, що жодного разу не написав": фіналіст "МастерШеф" зворушливо прокоментував смерть Стелли Клименко

Микола Люлько важко переживає втрату своєї подруги і колеги.

У понеділок, 13 вересня, мережу шокувала новина про смерть 30-річної учасниці шоу "МастерШеф. Професіонали-3" Стелли Клименко. Трагічну новину про кончину кулінара, повідомив її друг і колега шеф-кухар Микола Люлько.

Чоловік важко переживає смерть своєї подруги. Вони були досить близькі, адже разом працювали та дружили. На своїй сторінці в Інстаграм Люлько опублікував зворушливий пост, в якому поділився своїми думками про смерть подруги, які "крутяться останні три дні" у нього в голові.

Микола вважає, що потрібно насолоджуватися життям, цінувати всіх, хто поруч з тобою, і частіше говорити їм про те, що ти відчуваєш до них. Кулінар дуже шкодує, що не листувався зі Стелою, поки та була у відпустці, адже хотів, щоб вона добре відпочила.

"Коли вона їхала, сказала -" я повернуся і хочу почати нове життя ". Так воно склалося, так чи життя повинна була скластися ??? Тепер тільки питання і припущення ...." — підсумував Микола.

Раніше, "Телеграф" писав, що подруга Стелли Клименко Лера Корф розповіла, що кулінар перебувала в Єгипті, коли у неї раптово зупинилося серце.