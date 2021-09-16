"Жалею, что ни разу не написал": финалист "МастерШефа" трогательно прокомментировал смерть Стеллы Клименко

Николай Люлько тяжело переживает потерю своей подруги и коллеги.

В понедельник, 13 сентября, сеть шокировала новость о смерти 30-летней участницы шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" Стеллы Клименко. Трагическую новость о кончине кулинара, сообщил ее друг и коллега шеф-повар Николай Люлько.

Мужчина тяжело переживает смерть своей подруги. Они были достаточно близки, ведь вместе работали и дружили. На своей странице в Инстаграм Люлько опубликовал трогательный пост, в котором поделился своими мыслями о смерти подруги, которые "крутятся последние три дня" к него в голове.

Николай считает, что нужно наслаждаться жизнью, ценить всех, кто рядом с тобой, и чаще говорить им о том, что ты чувствуешь по отношению к ним. кулинар очень жалеет, что не переписывался со Стеллой, пока та была в отпуске, ведь хотел, чтобы она хорошо отдохнула.

"Когда она уезжала, сказала — "я вернусь и хочу начать новую жизнь". Так ли оно сложилось, так ли жизнь должна была сложиться??? Теперь только вопросы и догадки…." — подытожил Николай.

Ранее, "Телеграф" писал, что подруга Стеллы Клименко Лера Корф рассказала, что кулинар находилась в Египте, когда у нее внезапно остановилось сердце.