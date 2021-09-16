Укр

"Жалею, что ни разу не написал": финалист "МастерШефа" трогательно прокомментировал смерть Стеллы Клименко

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
19
Николай Люлько и Стелла Клименко Новость обновлена 16 сентября 2021, 11:51
Николай Люлько и Стелла Клименко

Николай Люлько тяжело переживает потерю своей подруги и коллеги.

В понедельник, 13 сентября, сеть шокировала новость о смерти 30-летней участницы шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" Стеллы Клименко. Трагическую новость о кончине кулинара, сообщил ее друг и коллега шеф-повар Николай Люлько.

Мужчина тяжело переживает смерть своей подруги. Они были достаточно близки, ведь вместе работали и дружили. На своей странице в Инстаграм Люлько опубликовал трогательный пост, в котором поделился своими мыслями о смерти подруги, которые "крутятся последние три дня" к него в голове.

Николай считает, что нужно наслаждаться жизнью, ценить всех, кто рядом с тобой, и чаще говорить им о том, что ты чувствуешь по отношению к ним. кулинар очень жалеет, что не переписывался со Стеллой, пока та была в отпуске, ведь хотел, чтобы она хорошо отдохнула.

"Когда она уезжала, сказала — "я вернусь и хочу начать новую жизнь". Так ли оно сложилось, так ли жизнь должна была сложиться??? Теперь только вопросы и догадки…." — подытожил Николай.

Ранее, "Телеграф" писал, что подруга Стеллы Клименко Лера Корф рассказала, что кулинар находилась в Египте, когда у нее внезапно остановилось сердце.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов
Харьков
Беспомощность или холодный расчет? Почему "Слуга народа" решила сдаться без боя на выборах мэра Харькова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов
Беспомощность или холодный расчет? Почему "Слуга народа" решила сдаться без боя на выборах мэра Харькова
Дата публикации
Категория
В результате действий боевиков пострадала военная техника ВСУ
Боевики с помощью беспилотников обстреляли город Счастье: в МВД показали фото разрушений
Дата публикации
Категория
Заразиться "Дельтой" намного проще, чем другими штаммами
Начинается с насморка и боли в мышцах: симптомы "Дельта"-штамма по дням (инфографика)
Дата публикации
Категория
Средства из бюджета 2022 года начнут тратить уже в декабре текущего
Госбюджет-2022: в приоритете долги и "Большая стройка", но без повышения налогов никуда
Дата публикации
Категория
Удаленная работа завоевывает все большую популярность
Мир на удаленке без продавцов, врачей и дипломов: как изменится человеческий труд в скором будущем