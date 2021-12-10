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Чи разом Злата Огнєвіч та переможець другого сезону "Холостячки" Андрій Задворний

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Пост-шоу "Холостячка" із Златою Огневич 10 грудня
Пост-шоу "Холостячка" із Златою Огневич 10 грудня

Життя після проєкту здавалося солодким

Цієї п’ятниці, 10 грудня, відбулося пост-шоу другого сезону найромантичнішого реаліті "Холостячка", де протягом трьох місяців за серце української співачки Злати Огнєвіч боролися 25 чоловіків. Деякі учасники вже знайшли своїх других половинок, а підприємці Олег Плахотнюк та Павло Богда прямо у студії зробили своїм коханим дівчатам пропозицію. Найромантичнішого героя, стоматолога Романа Васильєва, викрили в велелюбності — чоловік зустрічався відразу з двома відомими дівчатами, екс-учасницями проєкту "Холостяк".

Нагадаємо, що у фінал потрапили відразу три учасники: власник компанії з виробництва дитячих іграшок з Києва Андрій Задворний, власник клінінгової компанії зі Львова Дмитро Шевченко, який тепер перебуває у стосунках, та психолог із Києва Роман Свечкаренко.

35-річна артистка обрала першого.

З ким зараз перебуває у стосунках Злата Огнєвіч

"Ми не разом", — зізнався Задворний присутнім. За словами Андрія, спочатку він був закоханий, але після проєкту через півтора місяця його почуття до співачки змінилися: "В якийсь момент це зникло". Пояснити ситуацію чоловік не зміг, саме він був ініціатором розлучення зі Златою.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний розлучилися
Злата Огнєвіч та Андрій Задворний розлучилися

Самій артистці було складно прийняти рішення свого коханого, тому що вона навіть не підозрювала про його ставлення до неї. "Мій світ просто обрушився. Це був шок. Я і кричала, і плакала. На моє серце проїхалися бульдозером", — сказала Огнєвіч зі сльозами на очах.

Доповнюється…

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головним героєм нового, дванадцятого сезону проэкту "Холостяк" став успішний бізнесмен із МаяміАлекс Топольський. Як виглядає чоловік і що відомо про його життя — читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Шоу #Злата Огневич #Холостячка #Андрій Задворний
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