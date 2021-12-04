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Бізнесмен, який має 6-річну доньку: кого Злата Огнєвіч обрала у фіналі "Холостячки" (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Андрій Задворний став переможцем другого сезону "Холостячки" Новина оновлена 04 грудня 2021, 10:35
Андрій Задворний став переможцем другого сезону "Холостячки"

Українська красуня бачить своє майбутнє з київським підприємцем

Цієї п’ятниці, 3 грудня, відбувся розкішний фінал одного з найпопулярніших реаліті-шоу на українському телебаченні — "Холостячка". У 2021 році на каналі СТБ українським глядачам щоосінньої п’ятниці показували по одному випуску проекту, де за серце та руку відомої співачки Злати Огнєвіч точилася неабияка боротьба між учасниками другого сезону.

В останньому 12 випуску, за велінням свого серця, українська 35-річна артистка зробила свій вибір на користь Андрія Задворного. Пізніше другий фіналіст Дмитро Шевченко написав у своєму Інстаграмі : "Чесно, прямо зараз, я навіть не знаю, що сказати вам, навіть не знаю, що сказати самому собі. Життя складна штука і знайти людину з якою закохаєшся взаємно, теж виявляється не просто" .

"Я став заручником ситуації, на яку не міг впливати із самого початку. Мені шкода, що так склалися мої обставини, що я не встиг розлучитися до початку проекту, хоча я дуже цього хотів і зробив усе можливе, в рамках закону", — написав після того, як покинув шоу психолог Роман Свічкоренко.

Що відомо про переможця другого сезону проекту "Холостячка": біографія Андрія Задворного

Андрій Задворний за освітою юрист, але вже довгий час є підприємцем із власною компанією з виробництва дитячих дерев’яних розвиваючих іграшок. Продає їх по Україні та на ближнє зарубіжжя, у планах бізнесмена – вихід на ринок Польщі, США та Канади.

Часто пробує себе у нових напрямках бізнесу: магазин одягу, пошиття сумок, інфобізнес.

Андрій Задворний – переможець "Холостячки-2021"
Андрій Задворний – переможець "Холостячки-2021"

Андрій народився у Латвії, але зараз живе та працює у Києві. Батьки чоловіка живуть у Кіровоградській області. Його батько — військовий, а мати працює музичним керівником у дитячому садку.

В одному із випусків Злата познайомилася з батьками Задворного.
В одному із випусків Злата познайомилася з батьками Задворного.

У віці 22 років Задворний зв’язав себе шлюбом з коханою дівчиною, яка пізніше подарувала йому дочку. Подружжя назвало дівчинку Кірою. Через півтора роки пара розлучилася. У дев’ятому випуску Злата познайомилася з екс-дружиною Андрія. В особистій розмові з "холостячкою" жінка розповіла, що у них з Андрієм були різні погляди на життя, але на сьогоднішній час колишнє подружжя підтримує дружні стосунки. Доньці Андрія зараз 6 років.

Андрій часто бачиться зі своєю рідною донькою Кірою
Андрій часто бачиться зі своєю рідною донькою Кірою

"Я завжди брав відповідальність — за сім’ю, за близьких людей. Будь-які життєві труднощі зустрічав з посмішкою, проблеми вирішував, зобов’язання виконував. Я не зраджував і не кидав у біді. Коли життя б’є мене чи моїх близьких, я тримаю удар. У мене дуже груба шкіра та величезний запас внутрішньої міцності, волі, сили. Мої знають, що на мене можна покластися. Я ніколи не здамся", — написав раніше Андрій Задворний в Інстаграмі.

Нагадаємо, що за серце Злати Огнєвіч боролися 25 учасників. Серед них: майстер спорту з плавання, тренер Ігор Присяжнюк, власник двох IT-компаній Євген Селютін, каскадер Павло Богда, власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Ілля Закорецький, Богдан Коломейко та Васко Младенов, начальник патрульної поліції Олександр Борзенко, Влад Ясько, Вінченцо Дулепа, стоматолог Роман Васильєв, Олег Плахотнюк, фрідайвер Андрій Хветкевич, психолог Роман Свечкоренко.

Теги:
#Шоу #Злата Огневич #Холостячка #Андрій Задворний
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