Бізнесмен, який має 6-річну доньку: кого Злата Огнєвіч обрала у фіналі "Холостячки" (фото)

Українська красуня бачить своє майбутнє з київським підприємцем

Цієї п’ятниці, 3 грудня, відбувся розкішний фінал одного з найпопулярніших реаліті-шоу на українському телебаченні — "Холостячка". У 2021 році на каналі СТБ українським глядачам щоосінньої п’ятниці показували по одному випуску проекту, де за серце та руку відомої співачки Злати Огнєвіч точилася неабияка боротьба між учасниками другого сезону.

В останньому 12 випуску, за велінням свого серця, українська 35-річна артистка зробила свій вибір на користь Андрія Задворного. Пізніше другий фіналіст Дмитро Шевченко написав у своєму Інстаграмі : "Чесно, прямо зараз, я навіть не знаю, що сказати вам, навіть не знаю, що сказати самому собі. Життя складна штука і знайти людину з якою закохаєшся взаємно, теж виявляється не просто" .

"Я став заручником ситуації, на яку не міг впливати із самого початку. Мені шкода, що так склалися мої обставини, що я не встиг розлучитися до початку проекту, хоча я дуже цього хотів і зробив усе можливе, в рамках закону", — написав після того, як покинув шоу психолог Роман Свічкоренко.

Що відомо про переможця другого сезону проекту "Холостячка": біографія Андрія Задворного

Андрій Задворний за освітою юрист, але вже довгий час є підприємцем із власною компанією з виробництва дитячих дерев’яних розвиваючих іграшок. Продає їх по Україні та на ближнє зарубіжжя, у планах бізнесмена – вихід на ринок Польщі, США та Канади.

Часто пробує себе у нових напрямках бізнесу: магазин одягу, пошиття сумок, інфобізнес.

Андрій Задворний – переможець "Холостячки-2021"

Андрій народився у Латвії, але зараз живе та працює у Києві. Батьки чоловіка живуть у Кіровоградській області. Його батько — військовий, а мати працює музичним керівником у дитячому садку.

В одному із випусків Злата познайомилася з батьками Задворного.

У віці 22 років Задворний зв’язав себе шлюбом з коханою дівчиною, яка пізніше подарувала йому дочку. Подружжя назвало дівчинку Кірою. Через півтора роки пара розлучилася. У дев’ятому випуску Злата познайомилася з екс-дружиною Андрія. В особистій розмові з "холостячкою" жінка розповіла, що у них з Андрієм були різні погляди на життя, але на сьогоднішній час колишнє подружжя підтримує дружні стосунки. Доньці Андрія зараз 6 років.

Андрій часто бачиться зі своєю рідною донькою Кірою

"Я завжди брав відповідальність — за сім’ю, за близьких людей. Будь-які життєві труднощі зустрічав з посмішкою, проблеми вирішував, зобов’язання виконував. Я не зраджував і не кидав у біді. Коли життя б’є мене чи моїх близьких, я тримаю удар. У мене дуже груба шкіра та величезний запас внутрішньої міцності, волі, сили. Мої знають, що на мене можна покластися. Я ніколи не здамся", — написав раніше Андрій Задворний в Інстаграмі.

Нагадаємо, що за серце Злати Огнєвіч боролися 25 учасників. Серед них: майстер спорту з плавання, тренер Ігор Присяжнюк, власник двох IT-компаній Євген Селютін, каскадер Павло Богда, власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Ілля Закорецький, Богдан Коломейко та Васко Младенов, начальник патрульної поліції Олександр Борзенко, Влад Ясько, Вінченцо Дулепа, стоматолог Роман Васильєв, Олег Плахотнюк, фрідайвер Андрій Хветкевич, психолог Роман Свечкоренко.