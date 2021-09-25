"Холостячка-2" зі Златою Огнєвіч: хто покинув проект на другому тижні проекту

Другий випуск реаліті-шоу "Холостячка" шокував одкровеннями і несподіваними рішеннями як чоловіків, так і Злати Огнєвіч.

ллУ п’ятницю ввечері, 24 вересня, відбувся другий випуск другого сезону популярного реаліті-шоу "Холостячка", в якому головна роль дісталася українській співачці Златі Огнєвіч. 16 чоловіків, які змогли підкорити артистку під час першої церемонії, намагалися ще більше сподобається Златі і завоювати її розташування.

Однак вдалося це не всім.

Першим проєкт на другому тижні покинув майстер спорту з плавання, тренер Ігор Присяжнюк. Чоловік сам прийняв таке рішення, пояснивши його тим, що йому потрібно повернутися до роботи, адже у нього є такі дітки, яким дуже потрібна його допомога. Однак під час їх індивідуальної розмови з’ясувалося, що "Холостячка" це не перший проєкт, в якому Ігор шукає свою любов. Раніше він брав участь в шоу "Половинки".

Також, варто відзначити, що Ігор дуже наполегливо просив Злату зустрітися з межами проєкту, що дуже обурило співачку. Артистка захотіла припинити спілкування і різко пішла.

Після відбулась церемонія троянд, яка змусила всіх чоловіків добряче понервувати.

Крім Ігоря Присяжнюка проєкт покинув — власник двох IT-компаній Євген Селютін. Злата Огнєвіч не захотіла повторювати свій невдалий досвід відносин, в яких лише вона проявляла ініціативу. Разом проєкт покинуло відразу два учасники.

Раніше, "Телеграф" писав, як пройшло перше побачення Злати Огнєвіч на проєкті "Холостячка", яке відбулося з бізнесменом зі Львова Дмитром Шевченко.