"Виконав обіцянку": Злата Огневич сходила на своє перше побачення на проекті

Головна героїня зазначила, що це побачення було найкращим в її житті.

У п’ятницю, 24 вересня, в ефір вийшов другий випуск самого романтичного шоу "Холостячка" зі співачкою Златою Огневич в головній ролі. Після першої вечірки проєкт покинули відразу 9 учасників, і претендентів на серце Злати залишилося 16 осіб.

Другий випуск почався з побачення з Дмитром Шевченко, якому артистка троянду не вручила, але дала шанс підкорити себе при наступній зустрічі.

Дмитро вирішив провести максимально "продуктивне" побачення, щоб здивувати холостячку і залишитися в проєкті. Діма і Злата вирушили стрибати з парашутом. А після чоловік влаштував співачці романтичний вечір з вогняним фаєр-шоу.

Відзначимо, що Златі Огневич дуже сподобалося побачення, і вона назвала його кращим у своєму житті.

Нагадаємо, що в першому випуску співачка Злата Огневич встигла політати на гвинтокрилі і побула принцесою, зустрівши принца на білому коні. Однак були і не зовсім приємні моменти: відомий танцюрист, учасник "Танців з зірками" Максим Єжов зізнався, що прийшов на проєкт заради піару.