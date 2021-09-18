"Холостячка-2" зі Златою Огневич: хто першим покинув проект (фото)
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У другому сезоні "Холостячки" відбулася перша церемонія троянд
У п’ятницю ввечері, 17 вересня, відбулася прем’єра другого сезону популярного реаліті-шоу "Холостячка", в якому головна роль дісталася українській співачці Златі Огневич.
Нагадаємо, що в 2021 році участь у реаліті взяли 25 чоловіків. За результатами спілкування з учасниками, Злата відсіяла деяких з чоловіків, з якими не бачила свого майбутнього.
Так, з першої церемонії троянд пішли дизайнер Джей Алекберов, фотограф Роман Єременко, власник спортивного клубу Вадим Панов, музикант Сергій Асафатов, режисер Юрій Рудий, маркетолог Андрій Миронюк, підприємець Сергій Тарасов, танцюрист Макс Єжов і трейдер Назар Малетич.
На другому тижні проекту за увагу і серце Злати Огневич боротимуться 16 учасників.
Раніше ведучий проекту "Холостячка" Григорій Решетник розповів, чим дивуватиме другий сезон шоу.
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