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Більше чоловіків, випусків і мотоциклів: Григорій Решетник розповів, чого чекати від нового сезону "Холостячки"

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Григорій Решетник та Злата Огнєвіч Новина оновлена 16 вересня 2021, 13:31
Григорій Решетник та Злата Огнєвіч

Ведучий проекту Григорій Решетник назвав головні причини, чому варто дивитися сезон зі Златою Огнєвіч.

Вже цієї п’ятниці, 17 вересня на телеканалі СТБ о 19:00 відбудеться прем’єра другого сезону найромантичнішого реаліті-шоу " Холостячка " , головною героїнею якого стала відома українська співачка 35-річна Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, що раніше в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" співачка поділилася своїми враженнями від зйомок проєкт "Холостячка" і зізналася, чи виправдалися її очікування від шоу.

Перед довгоочікуваною премʼєрою, творці шоу як можуть привертають увагу до проєкту, і діляться ексклюзивними подробицями про "Холостячку". За кілька днів до старту реаліті-шоу незмінний ведучий проєкту Григорій Решетник дав інтерв’ю, в якому розповів, чого чекати від нового сезону і чому його варто дивитися.

Решетник впевнений, що другий сезон буде ще успішнішим, адже знімальна команда стала більш досвідченою. Плюс до всього цей сезон буде більшим, адже чоловіків буде більше: всього було відібрано 25 героїв, які "битимуться" за серце Злати Огнєвіч. Через більшу кількість і чоловіків, буде і більше ефірів: якщо в 1 сезоні їх було 9, то в другому — 12.

"Другий сезон вразить мотоциклами" — сміється Григорій Решетник, додаючи, що глядача чекає багато екстремальних побачень на проєкті.

Раніше, Злата Огневич зізналася, якою вона уявляє свою майбутню сім’ю і що чекає від свого обранця.

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