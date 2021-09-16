Більше чоловіків, випусків і мотоциклів: Григорій Решетник розповів, чого чекати від нового сезону "Холостячки"

Ведучий проекту Григорій Решетник назвав головні причини, чому варто дивитися сезон зі Златою Огнєвіч.

Вже цієї п’ятниці, 17 вересня на телеканалі СТБ о 19:00 відбудеться прем’єра другого сезону найромантичнішого реаліті-шоу " Холостячка " , головною героїнею якого стала відома українська співачка 35-річна Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, що раніше в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" співачка поділилася своїми враженнями від зйомок проєкт "Холостячка" і зізналася, чи виправдалися її очікування від шоу.

Перед довгоочікуваною премʼєрою, творці шоу як можуть привертають увагу до проєкту, і діляться ексклюзивними подробицями про "Холостячку". За кілька днів до старту реаліті-шоу незмінний ведучий проєкту Григорій Решетник дав інтерв’ю, в якому розповів, чого чекати від нового сезону і чому його варто дивитися.

Решетник впевнений, що другий сезон буде ще успішнішим, адже знімальна команда стала більш досвідченою. Плюс до всього цей сезон буде більшим, адже чоловіків буде більше: всього було відібрано 25 героїв, які "битимуться" за серце Злати Огнєвіч. Через більшу кількість і чоловіків, буде і більше ефірів: якщо в 1 сезоні їх було 9, то в другому — 12.

"Другий сезон вразить мотоциклами" — сміється Григорій Решетник, додаючи, що глядача чекає багато екстремальних побачень на проєкті.

Раніше, Злата Огневич зізналася, якою вона уявляє свою майбутню сім’ю і що чекає від свого обранця.