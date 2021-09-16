"Холостячка-2": коли і де дивитися прем’єру нового сезону зі Златою Огнєвіч

За серце Злати Огнєвіч битимуться рекордсмен України з фрідайвінгу, стоматолог і навіть ресторатор з Лондона.

Вже цієї п’ятниці відбудеться прем’єра другого сезону шоу "Холостячка" — найромантичнішого реаліті на українському телебаченні. Героїнею нового сезону стане 35-річна співачка Злата Огнєвіч.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" співачка розповідала, як збирається шукати любов під прицілом відеокамер. За її словами, на проекті вона отримала такі емоції, яких від спілкування з чоловіками не отримувала раніше ніколи в житті.

Холостячка 2 сезон: де і коли дивитися

Шоу можна буде подивитися на телеканалі СТБ з 17 вересня о 19:00. За серце "Холостячки" Огневич боротимуться відразу кілька чоловіків. Серед них: за всі часи України з фрідайвінгу, стоматолог і навіть ресторатор з Лондона.

Хто така Злата Огневич

Злата Огневич — українська співачка і композитор. Справжнє ім’я дівчини Інна Бордюг. Інні 35 років, вона родом з Чернівців. У 2013 році артистка брала участь від України в Євробаченні. Дівчина зайняла третє місце.

У своїх інтерв’ю Злата часто розповідала, що їй не щастило в стосунках з чоловіками: їй траплялися "не ті". Дівчина навіть прийшла в пошуках любові на популярне шоу "Дурнев ищет парня".

Огневич також розповідала про помилки на першому побаченні і про те, як не можна поводитися.