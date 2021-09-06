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35-річна "Холостячка" Злата Огневич поділилася своїми секретами краси

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Злата Огневич Новина оновлена 06 вересня 2021, 15:10
Злата Огневич

Співачка зізналася, чи готова вона вдаватися до послуг пластичних хірургів.

Нова українська "Холостячка", українська співачка Злата Огневич володарка прекрасної підтягнутою фігури. І як виявилося шикарна форма артистці дісталася їй "від батьків". І поки багато зірок "напружуються" в спортзалах і сидять на дієтах, Злата може дозволити собі трохи більше.

Про це співачка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

Однак крім хорошої генетики, в артистки є свої "секрети краси". Кожен ранок у неї починається зі склянки теплої води, вакуумного масажу і збалансованого сніданку. Також артистка намагається дотримуватися водного балансу і контролювати режим сну.

Крім цього, допомагають підтримувати красу виконавиці і косметолог. Огневич періодично робить різні пілінги і апаратні процедури. А також користується тільки якісною косметикою.

Також, артистка додала, що не виключає можливості скористатися новими розробками в сфері косметології та хірургії, і при необхідності скористається послугами, які здатні поліпшити життя.

Повний текст інтерв’ю зі Златою Огневич читайте на сайті "Телеграф" — Злата Огневич: "Холостячка" — новий етап мого життя. Тепер я знаю, чому у мене не складалися відносини з колишніми

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