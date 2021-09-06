35-річна "Холостячка" Злата Огневич поділилася своїми секретами краси

Співачка зізналася, чи готова вона вдаватися до послуг пластичних хірургів.

Нова українська "Холостячка", українська співачка Злата Огневич володарка прекрасної підтягнутою фігури. І як виявилося шикарна форма артистці дісталася їй "від батьків". І поки багато зірок "напружуються" в спортзалах і сидять на дієтах, Злата може дозволити собі трохи більше.

Про це співачка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

Однак крім хорошої генетики, в артистки є свої "секрети краси". Кожен ранок у неї починається зі склянки теплої води, вакуумного масажу і збалансованого сніданку. Також артистка намагається дотримуватися водного балансу і контролювати режим сну.

Крім цього, допомагають підтримувати красу виконавиці і косметолог. Огневич періодично робить різні пілінги і апаратні процедури. А також користується тільки якісною косметикою.

Також, артистка додала, що не виключає можливості скористатися новими розробками в сфері косметології та хірургії, і при необхідності скористається послугами, які здатні поліпшити життя.