Злата Огневич: "Холостячка" — новый этап моей жизни. Теперь я знаю, почему у меня не складывались отношения с бывшими

Певица откровенно поделилась впечатлениями от съемок проекта "Холостячка" и анонсировала выход новых песен

Украинская певица и ведущая, финалистка "Евровидение-2013", а теперь главная "Холостячка" страны Злата Огневич в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала об экстремальных съемках клипа, семье своей мечты и работе над новыми синглами.

- Вы сняли клип на песню "Мій назавжди" в Турции. Расскажите, как проходили съемки?

- Режиссером видеоработы стал известный клипмейкер Герман Ненов совместно с Finegold Production. Автором музыки и слов выступил Андрей Игнатченко. Клип снимали неподалеку Анталии. Съемки продолжались в течение трех дней. Мы очень долго готовились, и нужно было за три дня снять так много локаций и образов, что вся съемочная группа эти три дня собственно и не спала. По прибытии оказалось, что группе не хватает одного плейбека (Playback — монитор, на котором съемочная группа может видеть, что происходит в кадре. — Авт.). В Турции действовал строгий карантин, поэтому арендовать технику оказалось проблемой. В итоге нужный плейбек нашелся у команды, которая снимала новый проект для Netflix. Название проекта не раскрыли, но плейбек одолжили. Съемки были в красивых местах, но очень экстремальные! Я три часа снималась в ледяной воде, лежала на крыше раскаленного автомобиля в 40+ градусов, и бегала по скалистому пляжу в свадебном платье. В видео есть и подводные сцены, для съемки которых камера за 150 тысяч долларов погружали в бассейн. В клипе, как и в жизни, я закрываю гештальт, связанный с бывшими неудачными отношениями. Сейчас я открыта новому и живу в полной гармонии с собой. Я начинаю все с чистого листа, поэтому я пою: "Мій назавжди, тільки я і тільки ти". В жизни таким новым этапом для меня стало участие в главном романтическом шоу страны — "Холостячка".

- Недавно вы презентовали дуэт с DJ SHNAPS. Как он возник?

- Идея сделать коллаборацию с DJ SHNAPS у нас возникла давно, но мы искали надлежащий музыкальный материал. И вот когда он нашелся, мы сделали демо и поняли, что получается очень классная песня, она имеет свой неповторимый вайб и цепляет. Хотя это первая наша совместная работа, я думаю, что не последняя. Сейчас мы работаем над новым материалом и мне хотелось бы сделать еще больше музыки в таком направлении, тем более, что мы чувствуем друг друга и говорим на общем музыкальном языке. Для меня одно удовольствие работать с DJ SHNAPS — он очень талантливый, очень перспективный и настоящий. Он влюблен в свое дело и делает его от сердца, а мне очень импонируют такие личности.

- Над чем идет работа в данный момент?

- Сейчас я работаю над новыми синглами, один из которых вы услышите уже этой осенью. В сентябре мы будем снимать live видео, а режиссером выступит Леля Захарчук, главный режиссер самого романтичного шоу "Холостячка". Мы приготовили особый образ, особую эмоцию и особую песню. Это моя авторская работа, премьеру которой вы увидите уже в этом месяце.

Злата Огневич: "Скоро ожидайте премьеру". Фото из архива героини

- В этом году группа "Go_A" очень круто представила Украину на "Евровидении" . Как вам их выступление?

- Я горжусь, что именно группа "Go_A" представлял нашу страну на песенном конкурсе "Евровидение", и скажу, что трек "Шум" мне нравится гораздо больше, чем предыдущий, который звучал на отборочном концерте в Украине. Радуюсь, что обстоятельства сложились именно так, потому что они пошли на пользу группе "Go_A". И еще я рада, что такой конкурс, как "Евровидение", открыл их миру, открыл также и украинскому сообществу, у нас очень много талантливых музыкантов и групп, которые годами пытаются заявить о себе, рассказать. Такой шанс появился у группы "Go_A". Слушаю сама эту песню, она есть в моем личном топ-чарте треков.

- Вы уже вошли в историю этого популярного конкурса, получили бронзу. Не думали снова поехать и попробовать свои силы ради первого места?

- Что касается меня — то "Евровидение" навсегда оставит в моем сердце самые теплые, самые искренние воспоминания. Я счастлива, что когда-то была причастна к этой истории и память пронесу сквозь время. Такой конкурс и такие события случаются один раз на всю жизнь. И я горжусь нашим результатом и горжусь своей командой, которая прошла со мной этот путь шаг в шаг! С грустью должна отметить, что, как вы знаете, Игорь Вовковинский, великан, который был со мной на конкурсе "Евровидение", ушел из жизни. Мне было очень скорбно, когда я узнала об этой новости. Еще одна прекрасная сказка, история превратилась уже в легенду. Игорь останется навсегда в моем сердце.

- Как изменились вкусы аудитории этого конкурса с тех пор, когда вы принимали участие?

- Вкусы аудитории всегда меняются, и это касается не только "Евровидения", а в целом мировой музыки. Сама музыка меняется. Подрастают новые поколения, которые хотят других битов и смыслов. Поэтому музыка конкурса меняется вместе со своей аудиторией. Но мне нравится, что аудитория "Евровидения" представлена различными возрастными категориями.

- Вы стали победительницей шоу "Маска" . Писали, что получили невероятные эмоции.

- Да, проект канала "Украина" "Маска" — это невероятное музыкальное шоу, настоящее погружение в сказку и феерическое приключение! Мощная команда профессионалов, которая его создала, достойна наград! Если честно, я чувствовала, что буду финалисткой, но решила до последнего бороться за победу. Поэтому каждый номер выполняла, как в последний раз, как будто завтра уже ничего не случится. Большая благодарность Лесе Патоке за невероятный образ Солнца, который был создан для меня.

- Каких шоу, на ваш взгляд, не хватает украинскому телевидению?

- Сейчас современным каналам, на мой взгляд, надо быть смелее в своих проявлениях и своих шоу и показывать все стороны человеческой жизни.

- В каких шоу вы мечтаете принять участие?

- Когда меня спрашивают, где бы я хотела сниматься, отвечу так — я приняла участие во всех шоу, которые хотела (улыбается. — Авт.). Вообще, не задумываюсь над тем, чтобы участвовать в шоу. Но так получается в жизни, что развлекательные шоу сами находят меня и приглашают. И я уже потом решаю — интересно мне или нет. Хотелось бы принять участие в шоу, которое связано с музыкой, творчеством и талантливой молодежью нашей страны.

"Раньше я говорила о том, что карьера для меня на первом месте, теперь я точно знаю — можно балансировать"

- Все с нетерпением ожидают выхода реалити "Холостячка" . Можете, пожалуйста, немножко приоткрыть завесу. Оправдались ли ваши ожидания?

- Точно скажу, что ни на минуту не пожалела, что приняла участие в этом шоу. Для меня это не шоу, а настоящая жизнь. Те эмоции, которые я получила во время знакомств и свиданий с мужчинами, я никогда раньше не получала в жизни. Я невероятно благодарна продюсерам проекта и всей творческой команде за такой шанс начать новый этап своей жизни, познать себя как можно глубже, узнать об отношениях между мужчиной и женщиной. Главное, что я себе ответила на вопрос, почему у меня не складывались отношения с бывшими. Я теперь знаю ответы на эти вопросы, но это чуть позже. Не буду рассказывать всего, а буду постепенно делиться.

- Какие впечатления от первой вечеринки?

- Во время первой вечеринки — знакомства с мужчинами — происходили какие-то невероятные вещи! Никогда не думала, что за один вечер могу полетать на вертолете, нырнуть в океан за жемчужиной, побывать на концерте… Ко мне даже приехал настоящий принц на белом коне! Я никогда не могла представить, что все это может произойти в моей жизни за один вечер. И все мужчины взяли очень высокую планку. Могу сказать, что этот сезон "Холостячки" будет очень интересным, невероятно ярким, эмоциональным и очень экстремальным. Уже с нетерпением жду премьеры. Главный вопрос, который всех интересует: "Встретила ли я мужчину своей мечты?" Вы об этом узнаете в декабре. Пока предлагаю вам смотреть романтическое, прекрасное шоу страны "Холостячка".

- Как сложились отношения с ведущим Григорием Решетником ?

- Я знаю Григория уже очень давно, более 11 лет. Мы познакомились, когда он был моим репетитором по украинскому языку. Мы занимались правильной постановкой произношения, ударений, изучали много скороговорок, читали тексты и стихи. Именно Гриша меня учил, как правильно, красиво и художественно разговаривать на украинском языке. Поэтому у нас с ним теплые отношения. Уважаю его как человека прежде всего, а еще он для меня является образцом семьянина. Таким должен быть мужчина, ответственный и любящий отец. Всегда с удовольствием наблюдаю за его семьей и их отношениями в семье, их семья — ролевая модель для меня.

- Какой вы представляете свою семью?

- Я всегда мечтала о партнере, с которым у меня будет понимание, любовь, уважение, дружба, партнерство и прекрасная искренняя любящая семья. Мечтаю о том, как мы будем вместе путешествовать, открывать мир, находить для себя какие-то новые занятия, навыки. Стараюсь всегда развиваться, и хотелось бы это делать и со своим мужем тоже. Хочу, чтобы у нас с мужем был общий бизнес, я считаю, это сближает семью и делает ее сильнее. Мечтаю жить в загородном доме, и я даже сейчас составляю план такого дома: я знаю, сколько этажей, комнат, каким будет дизайн… Поскольку верю, что наши мысли могут материализоваться, то именно сейчас работаю над проектом своего будущего загородного дома. Конечно же, мечтаю жить в нем веселой большой дружной семьей, обязательно заведем парочку лабрадоров (смеется. — Авт.).

Злата Огневич: "Мечтаю жить в загородном доме". Фото из архива героини

- Как, по вашему мнению, должны распределяться роли мужчины и женщины в семье?

- Касаемо распределения ролей в семье — все вместе! Мне близка европейская модель семьи, где и папа, и мама зарабатывают вместе, где папа равно с мамой может кормить, пеленать и присматривать за ребенком, где и папа, и мама одинаково много уделяют времени для того, чтобы вместе воспитывать детей и вместе идти по жизни, где нет "женской" или "мужской" работы… Мне очень хочется, чтобы мой будущий муж был полностью вовлечен в воспитание ребенка и знал и чувствовал эмоциональное состояние ребенка. Я верю, что такие отношения возможно построить. Я знаю, что чувство баланса способствует строительству правильных отношений. И сейчас я готова к балансу в семье, готова распределять время и для работы, и для творчества, и для любви. Раньше я говорила о том, что карьера для меня на первом месте, теперь я точно знаю — можно балансировать. И мой избранник мне в этом поможет.

- Кто из женщин является для вас ориентиром?

- Если говорить о женщинах, то всегда вдохновляли яркие певицы, именно те, о которых можно сказать: "Сильная личность". На меня повлияли ретро-дивы 70-80-х годов своей красотой, глубиной и харизматичной подачей на сцене: Далида, Тина Тернер, Донна Саммер. Из более современных — Уитни Хьюстон, о жизни которой можно написать книгу в жанре драма. Всегда восхищает умение подниматься и идти дальше, одним словом — умение жить, а не прятаться от эмоций, событий. Из украинских певиц очень нравится независимость Alyona Alyona и фантастический талант Алины Паш. Я рада, что изменения в обществе созвучны украинскому слушателю, появляются новые уникальные артисты.

"Я очень люблю Украину и хочу, чтобы у меня была возможность реализовываться именно здесь, где мое место силы"

- Ваш внешний вид поражает! Ваши главные секреты красоты?

- Мне повезло с генетикой, могу себе позволить немного больше в плане еды и тяжелого графика, чем другие. И все это не влияет на внешность. Уже давно начинаю утро со стакана теплой воды, вакуумного массажа и уже потом — сбалансированного завтрака. Для меня очень важно водный баланс и режим сна — не менее восьми часов. Периодически хожу к косметологу и делаю аппаратные процедуры, среди которых любимый — лазерный лифтинг. А еще, раз в полгода, делаю серию пилингов, которые восстанавливают и омолаживают кожу. Конечно, уделяю внимание качественной косметике, в частности Sepai, лицом которой я стала в этом году. Там есть дневной и ночной уход за кожей и это просто вау-эффект, который я почувствовала уже через полторы недели на себе.

Злата Огневич: "Мне повезло с генетикой". Фото из архива героини

- Как относитесь к пластическим операциям? Планируете ли в будущем обращаться к специалистам?

- Когда придет время, то не исключаю возможности воспользоваться новыми разработками в сфере косметологии и хирургии. В этом смысле я больше неофил и обожаю технологии, которые способны улучшить жизнь.

- В свое время у вас был политический опыт (депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от Радикальной партии в 2014-2015 гг. — Авт.). Не планируете снова заняться политической деятельностью?

- Политика меня не интересует. Все, что я хотела сказать — сказала с трибуны во время выхода из ВР, это выступление в свободном доступе на YouTube. Но у меня есть надежда, что новое поколение изменит страну к лучшему. Я очень люблю Украину и хочу, чтобы у меня была возможность реализовываться именно здесь, где мое место силы.

- В этом году Украина отпраздновала юбилей со дня провозглашения независимости. Вы не раз исполняли гимн, представляли страну на различных торжественных мероприятиях. Сейчас страна, как считаете, движется в правильном направлении?

- Я верю в людей, это — важнейший ресурс государства и фундамент, на котором базируется будущее. Я вижу изменения, которые происходят в последнее время, и рада этому. Нам нужны люди, которые вдохновляют и ведут за собой, именно такие личности должны быть у власти. Когда те, кто руководят Украиной, будут видеть здесь свое будущее и будущее своих детей — все будет хорошо во всех сферах жизни. У меня есть песня "За лісами-горами", и каждый раз на концерте я призываю помнить о родном доме, куда бы ни заносила нас жизнь. Мой дом — здесь, в Украине, и самое интересное только начинается. Я верю всем сердцем!