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"Фавориты меняются каждый день": Григорий Решетник раскрыл детали финала "Холостячки" со Златой Огневич

"Фавориты меняются каждый день": Григорий Решетник раскрыл детали финала "Холостячки" со Златой Огневич
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram ZLATA OGNEVICH

Телеканал "СТБ" подходит к завершению съемок второго сезона проекта "Холостячка". Напомним, что на этот раз главной героиней шоу стала известная украинская певица Злата Огневич.

Бессменный ведущий проекта Григорий Решетник, который недавно стал вести еще и новый сезон проекта "Україна має талант", в интервью "ФАКТАМ" рассказал, что новый сезон романтического реалити поразит зрителей экстремальными свиданиями и романтическими признаниями. Также из-за большого количества участников, выпусков "Холостячки-2" будет двенадцать, а не девять, как в прошлом сезоне с Ксенией Мишиной.

"Будет больше мужчин - 25. В первом сезоне участвовали шестнадцать человек. Понятно, что увеличится число свиданий и эмоциональных событий", - поделился Решетник.

Кроме этого ведущий не скрывает того интересного факта, что Огневич уже влюблена. Причем не в одного мужчину.

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"У девушек так бывает. Фавориты меняются каждый день. Да и Злата умеет в себя влюблять. Знаете, в съемках мы подошли к такому этапу, когда в чувствах самый высокий градус. Уже определились несколько фаворитов, которые могут покорить сердце Златы, но ничего утверждать невозможно. На самом деле, я как человек, который уже десять лет задействован в романтическом реалити, могу сказать, что выводить какие-то формулы любви и закономерности не получается. Каждый раз это личный выбор самого героя", - рассказал Григорий.

Недавно Злата Огневич призналась, что переживает невероятные эмоции и получает ценный опыт, участвуя в таком проекте. Ранее артистка позабавила поклонников своими планами на проекте, говоря о гареме.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Злата Огневич, Григорий Решетник, Холостячка, Холостячка 2021.
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