Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн

30-я річниця незалежності бурхливо відзначається в кожному куточку України

Вже у вівторок, 24 серпня, Україна в ювілейний раз відзначає День незалежності, що ознаменується цілим рядом урочистих заходів мало не у кожному місті країни.

"Телеграф" збере все найважливіше і цікаве по темі.

Матеріал буде оновлюватися.

Як повідомляв "Телеграф", до Дня незалежності вже довгий час готуються масштабні військові паради — в Києві задіюють важку броньовану техніку і авіацію, в той час як в Одесі на Чорному морі влаштують справжнє шоу з фонтанами і спецефектами.

Що цікаво, на обох парадах українських військовослужбовців будуть супроводжувати військові і військова техніка країн-союзників з НАТО.

Щороку військові паради викликають масу питань, і 2021 рік не став винятком: хвилю обурення в мережі підняла переселенка з Донбасу, яка розкритикувала танки в Києві. На тлі цього "Телеграф" провів своє опитування, щоб з’ясувати думку читачів про доцільність проведення військових парадів, — велика частина висловилася проти.

Однак крім військових вистав українців чекає і потужна культурна програма. Наприклад, в Києві проведуть великий концерт, а в Харкові крім виступів відкриють меморіал Кернесу. Хороша культурна програма чекає і Одесу з Дніпром.