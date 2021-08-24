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Где и когда смотреть военный парад ко Дню независимости (онлайн-трансляция)

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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Где и когда смотреть военный парад ко Дню независимости (онлайн-трансляция) Новость обновлена 24 августа 2021, 07:40

Уже во вторник, 24 августа, на 30-ю годовщину независимости Украины проведут сразу два масштабных военных парада, — в Одессе и в Киеве (в центре города и отдельно на реке Днепр).

Уже утром их можно будет посмотреть своими глазами или же онлайн через трансляцию.

Отмечается, что сами парады начнутся в 10 утра, однако торжественная часть мероприятий начнется раньше.

В Одессе наблюдать за военно-морским представлением можно будет с пляжа Ланжерон, а в Киеве — на Крещатике и на набережной Днепра в районе Почтовой площади.

По телевидению парады будут транслировать два канала: "1+1" и "UA: Первый". Также сразу парады будут показывать параллельно на двух страницах Офиса президента в соцсетях.

Как сообщал "Телеграф", в военных парадах на День независимости в этом году привлекут более пяти тысяч военных и силовиков, сотни единиц боевой техники, оружия и авиации, при этом, как в Киеве, так и в Одессе украинцев будут сопровождать представители стран-партнеров из НАТО.

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