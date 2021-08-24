Де і коли дивитися військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)

Вже у вівторок, 24 серпня, на 30-ту річницю незалежності України проведуть відразу два масштабні військові паради, — в Одесі і в Києві (в центрі міста і окремо на річці Дніпро).

Вже незабаром їх можна буде подивитися своїми очима або ж онлайн через трансляцію.

Відзначається, що самі паради почнуться о 10 ранку, проте урочиста частина заходів почнеться раніше.

В Одесі спостерігати за військово-морським поданням можна буде з пляжу Ланжерон, а в Києві — на Хрещатику та на набережній Дніпра в районі Поштової площі.

По телебаченню паради будуть транслювати два канали: "1+1" і "UA: Перший". Також відразу паради будуть показувати паралельно на двох сторінках Офісу президента в соцмережах.

Як повідомляв "Телеграф", у військових парадах на День незалежності в цьому році залучать понад п’ять тисяч військових і силовиків, сотні одиниць бойової техніки, зброї та авіації, при цьому, як в Києві, так і в Одесі українців будуть супроводжувати представники країн-партнерів з НАТО.