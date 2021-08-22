Укр

Корабли НАТО вместе с украинскими отрепетировали парад в Черном море (фото и видео)

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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Корабли НАТО вместе с украинскими отрепетировали парад в Черном море (фото и видео) Новость обновлена 22 августа 2021, 18:09
Генрепетицию в Черном море возглавили корабли Болгарии и Италии

Ко Дню независимости к колонне присоединятся суда еще трех стран

В воскресенье, 22 августа, в Черном море неподалеку от Одессы прошла генеральная репетиция военно-морского парада на День независимости.

В мероприятии приняли участие корабли Североатлантического альянса, сообщает "Думская".

Отмечается, что болгарский фрегат "Дерзкий" и итальянский эсминец Luigi Durand de la Penne D560 прошли в начале колонны кораблей. За ними следовали суда Военно-морских сил Украины, Морской охраны пограничной службы и МПСС.

Стоит заметить, что до Дня независимости Украины в порт должны зайти корабли и других стран-союзников: корвет Румынии Contra-Amiral Horia Macelariu, новейший корвет Турции типа ADA, а также патрульный катер Грузии типа Island.

За самим парадом можно будет наблюдать утром 24 августа.

А пока смотрите на фото и видео, как прошла репетиция парада:

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось обзорное видео из кабины одного из вертолетов, участвующих в параде, при пролете над Киевом.

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