ВСУ поздравили жителей оккупированного Донбасса с Днем Независимости Украины запуском флагов в небо (фото)

Оккупанты отреагировали моментально.

Украинские защитники вместе с волонтерами и активистами отправили в сторону оккупированных территорий флаги Украины на воздушных шариках.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Украинские флаги запускали с Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ Счастье. Таким оригинальным способом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на одном из участков оккупанты отреагировали мгновенно и попытались сбить шарики, однако им это не удалось.

В ООС указывают, что подобные акции в Донецкой и Луганской областях проводились неоднократно и имеют целью напомнить жителям временно неподконтрольных территорий, что они являются неотъемлемой частью украинской семьи.

Как сообщалось ранее, необычные поздравления 24 августа получили и члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе, из-за чего у тех случилась истерика.