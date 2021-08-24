Укр

ВСУ поздравили жителей оккупированного Донбасса с Днем Независимости Украины запуском флагов в небо (фото)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
28
ВСУ поздравили жителей оккупированного Донбасса с Днем Независимости Украины запуском флагов в небо (фото) Новость обновлена 24 августа 2021, 18:50
Акция ко Дню Независимости

Оккупанты отреагировали моментально.

Украинские защитники вместе с волонтерами и активистами отправили в сторону оккупированных территорий флаги Украины на воздушных шариках.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Украинские флаги запускали с Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ Счастье. Таким оригинальным способом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на одном из участков оккупанты отреагировали мгновенно и попытались сбить шарики, однако им это не удалось.

В ООС указывают, что подобные акции в Донецкой и Луганской областях проводились неоднократно и имеют целью напомнить жителям временно неподконтрольных территорий, что они являются неотъемлемой частью украинской семьи.

Как сообщалось ранее, необычные поздравления 24 августа получили и члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе, из-за чего у тех случилась истерика.

Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Киев
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Дата публикации
Категория
Верховная Рада проголосовала за большой Государственный Герб Украины: как он выглядит (фото)
Верховная Рада проголосовала за большой Государственный Герб Украины: как он выглядит (фото)
Дата публикации
Категория
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
Дата публикации
Категория
Каким был парад ко Дню Независимости: все подробности, фото и видео
Каким был парад ко Дню Независимости: все подробности, фото и видео
Дата публикации
Категория
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн