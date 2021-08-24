ВСУ поздравили жителей оккупированного Донбасса с Днем Независимости Украины запуском флагов в небо (фото)
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Оккупанты отреагировали моментально.
Украинские защитники вместе с волонтерами и активистами отправили в сторону оккупированных территорий флаги Украины на воздушных шариках.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"Украинские флаги запускали с Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ Счастье. Таким оригинальным способом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией", — сказано в сообщении.
Отмечается, что на одном из участков оккупанты отреагировали мгновенно и попытались сбить шарики, однако им это не удалось.
В ООС указывают, что подобные акции в Донецкой и Луганской областях проводились неоднократно и имеют целью напомнить жителям временно неподконтрольных территорий, что они являются неотъемлемой частью украинской семьи.
Как сообщалось ранее, необычные поздравления 24 августа получили и члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе, из-за чего у тех случилась истерика.