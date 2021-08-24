ВСУ привітали жителів окупованого Донбасу з Днем Незалежності України запуском прапорів в небо (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 36
Окупанти відреагували моментально.
Українські захисники разом з волонтерами та активістами відправили в сторону окупованих територій прапори України на повітряних кульках.
Про це повідомляє прес-служба ООС.
"Українські прапори запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Камʼянки, КПВВ Щастя. У такий оригінальний спосіб українці привітали зі святами патріотів, які залишились під окупацією", — сказано в повідомленні.
Відзначається, що на одній з дільниць окупанти відреагували миттєво і спробували збити кульки, проте їм це не вдалося.
У ООС вказують, що подібні акції в Донецькій і Луганській областях проводилися неодноразово і мають на меті нагадати жителям тимчасово непідконтрольних територій, що вони є невід’ємною частиною української родини.
Як повідомлялося раніше, незвичайні поздоровлення 24 серпня отримали і члени незаконних збройних формувань на Донбасі, через що у тих трапилася істерика.
- Дата публікації
-
- Категорія
-