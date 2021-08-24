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ВСУ привітали жителів окупованого Донбасу з Днем Незалежності України запуском прапорів в небо (фото)

Автор
Г. Лубенець
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ВСУ привітали жителів окупованого Донбасу з Днем Незалежності України запуском прапорів в небо (фото) Новина оновлена 24 серпня 2021, 18:50
Акція до Дня Незалежності

Окупанти відреагували моментально.

Українські захисники разом з волонтерами та активістами відправили в сторону окупованих територій прапори України на повітряних кульках.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

"Українські прапори запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Камʼянки, КПВВ Щастя. У такий оригінальний спосіб українці привітали зі святами патріотів, які залишились під окупацією", — сказано в повідомленні.

Відзначається, що на одній з дільниць окупанти відреагували миттєво і спробували збити кульки, проте їм це не вдалося.

У ООС вказують, що подібні акції в Донецькій і Луганській областях проводилися неодноразово і мають на меті нагадати жителям тимчасово непідконтрольних територій, що вони є невід’ємною частиною української родини.

Як повідомлялося раніше, незвичайні поздоровлення 24 серпня отримали і члени незаконних збройних формувань на Донбасі, через що у тих трапилася істерика.

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