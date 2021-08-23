Под стенами Кремля в небо запустили украинский флаг (видео)

Флаг Украины появился на фоне Кремля благодаря воздушным шарикам

В России неподалеку Кремля на воздушных шариках запустили в небо огромный украинский флаг, таким образом поздравив Украину с Днем Государственного Флага.

Соответствующее видео в понедельник, 23 августа, появилось в социальных сетях.

Судя по кадрам, сине-желтый флаг Украины подняли в небо на четырех красных воздушных шариках с площади неподалеку Кремля. Об авторах перформанса, к сожалению, ничего неизвестно, как и о времени, когда сняли это видео.

Видео с украинским флагом на фоне Кремля не оставило равнодушными ни пользователей в сети, ни украинских нардепов. Его активно репостят и выкладывают на страницах в соцсетях и в собственных Telegram-каналах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове украинские ветераны разозлили пропагандистов Путина, постелив "флаг" боевиков вместо коврика. Также мы писали, что в центре Киева молодежь распивала алкоголь, развернув флаг РФ, и столкнулась с гневом прохожего.