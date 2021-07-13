В центре Киева пьяная молодежь развернула флаг России: что из этого получилось (видео)

В центре Киева произошла потасовка с участием компании, которая распивала алкоголь с флагом России. В результате, триколор не остался незамеченным и его решил уничтожить прохожий.

Об этом сообщают киевские Телеграмм-каналы.

Конфликт произошел на Майдане Незалежности. Один из участников - противник "русского мира" - подошел к приезжим украинцам из Херсона, которые, собственно, и отдыхали на Крещатике с флагом страны-агрессора.

Мужчина отобрал триколор и порвал его, используя нецензурную лексику и обзывая людей.

"Это флаг страны-оккупанта. Пьяная тв*рь, я сейчас зарою тебя в землю, если ты не понимаешь", - кричал активист, отбирая триколор.

Жители Херсона, в свою очередь, просили вернуть им флаг и уверяли, что они за мир и против войны.

Чем закончился конфликт - неизвестно, однако флаг в стычке не уцелел.

Внимание, видео для лиц старше 18-ти!

Напомним, футбольный фанат принес на игру украинской сборной на Евро-2020 флаг России, заявив, что бояться ему некого.