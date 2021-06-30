Скачать
Среда, 30.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
На матч Украины на Евро-2020 пришел болельщик с российским флагом: фото до и после
На матч Украины на Евро-2020 пришел болельщик с российским флагом: фото до и после
Гари Линекер заявил, что травма Беседина не "стоила" красной карточки: в Украине ему ответили
Гари Линекер заявил, что травма Беседина не "стоила" красной карточки: в Украине ему ответили
"Фантастический идиот": российский комментатор увидел нарушение правил со стороны Беседина в эпизоде с травмой
"Фантастический идиот": российский комментатор увидел нарушение правил со стороны Беседина в эпизоде с травмой
Команде Шевченко поможет только чудо: что говорят букмекеры о матче Украина - Англия
Команде Шевченко поможет только чудо: что говорят букмекеры о матче Украина - Англия

Болельщик, который принес флаг России на матч Украины на Евро-2020: "А кого мне бояться, бл*ть"

Болельщик, который принес флаг России на матч Украины на Евро-2020: "А кого мне бояться, бл*ть"
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф Фото: Facebook UkrBall

Украинский журналист Роман Бебех с трудом попал на игру 1/8 финала чемпионата Европы-2020, где отснял занимательные кадры. В частности, Роман повстречал группу фанатов из украинца, поляка и россиянина, которые направлялись на игру сборной Украины против Швеции. 

Гари Линекер заявил, что травма Беседина не "стоила" красной карточки: в Украине ему ответили

"Конечно, за Украину болею, почему нет? Кого мне бояться, бл*ть? Конечно, я знаю о конфликте Украины и России. Украина, Россия, Польша - мы все вместе. Украина - это тоже моя страна", - рассказал фанат, которого позднее ждал нетеплый прием на "Хэмпден Парк" в Глазго, где проходил поединок.

Видео с предматчевым комментарием болельщика доступно на Youtube-канале Бомбардир:

"Телеграф" напоминает, что на матче Швеция - Украина у данного болельщика отобрали флаг РФ, попутно порвав футболку. Позже в сети показали фото фана до и после происшествия. Кроме того, в интернете появилось и само видео инцидента.

Матч Швеция - Украина завершился минимальной победой нашей команды. В следующем раунде Евро-2020 "Сине-желтые" сыграют против Англии, и в этом поединке "Родоначальники" футбола являются безоговорочными фаворитами

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 149

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо, Швеция, дальше мы сами: сеть заполонили шутки и мемы про победу Украины на Евро-2020
02 Швеция - Украина: видео страшной травмы Беседина
03 "Эта команда заслужила победу": первые слова Шевченко после победы над шведами
04 Сборная Украины в эмоциональном матче со Швецией пробилась в четвертьфинал Евро-2020 (видео)
05 Швеция - Украина: Бущан пропустил гол после рикошета (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь