Болельщик, который принес флаг России на матч Украины на Евро-2020: "А кого мне бояться, бл*ть"

Украинский журналист Роман Бебех с трудом попал на игру 1/8 финала чемпионата Европы-2020, где отснял занимательные кадры. В частности, Роман повстречал группу фанатов из украинца, поляка и россиянина, которые направлялись на игру сборной Украины против Швеции.

"Конечно, за Украину болею, почему нет? Кого мне бояться, бл*ть? Конечно, я знаю о конфликте Украины и России. Украина, Россия, Польша - мы все вместе. Украина - это тоже моя страна", - рассказал фанат, которого позднее ждал нетеплый прием на "Хэмпден Парк" в Глазго, где проходил поединок.

Видео с предматчевым комментарием болельщика доступно на Youtube-канале Бомбардир:

"Телеграф" напоминает, что на матче Швеция - Украина у данного болельщика отобрали флаг РФ, попутно порвав футболку. Позже в сети показали фото фана до и после происшествия. Кроме того, в интернете появилось и само видео инцидента.

Матч Швеция - Украина завершился минимальной победой нашей команды. В следующем раунде Евро-2020 "Сине-желтые" сыграют против Англии, и в этом поединке "Родоначальники" футбола являются безоговорочными фаворитами.