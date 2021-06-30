Скачать
Среда, 30.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
На матч Украины на Евро-2020 пришел болельщик с российским флагом: фото до и после
На матч Украины на Евро-2020 пришел болельщик с российским флагом: фото до и после
Миколенко показал зажигательный танец Яремчука после победы над Швецией (видео)
Миколенко показал зажигательный танец Яремчука после победы над Швецией (видео)
Сборная Украины - главный аутсайдер 1/4 финала Евро-2020: прогноз букмекеров
Сборная Украины - главный аутсайдер 1/4 финала Евро-2020: прогноз букмекеров
Швеция - Украина: видео страшной травмы Беседина
Швеция - Украина: видео страшной травмы Беседина

Команде Шевченко поможет только чудо: что говорят букмекеры о матче Украина - Англия

Команде Шевченко поможет только чудо: что говорят букмекеры о матче Украина - Англия
Обновлено 12:39 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Вот и прогремели все матчи 1/8 финала чемпионата Европы, в частности, сборная Украины в сумасшедшей игре переиграла Швецию. В следующем раунде турнира нашу команду ожидает дуэль с Англией, которая прошла Германию. Накануне букмекеры оценили шансы команд на выход в полуфинал Евро-2020.

"Слава Украине!": российский комментатор пожелал команде Шевченко наказать Англию

По мнению специалистов, англичане являются безоговорочными фаворитами встречи, на успех которых в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,45, триумф Украины маловероятен - 9,10, как и ничья - 4,50. Выход "желто-синих" в 1/2 финала Евро аналитики Пари-Матч оценивают коэффициентом 5,00 (вероятность 20%), а подобный успех "Трех львов" котируется коэффициентом 1,09 (вероятность 91%). Кроме того, букмекеры назвали и вероятный счет в противостоянии. Аналитики предрекают минимальную победу Англии со счетом 0:1 - коэффициент 5,60, либо триумф в два мяча - коэффициент 5,90.

Прогноз букмекеров на матч Украина - Англия (данные за 30 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Украины 9,10 - ничья 4,50 - победа команды Англии 1,45)

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия состоится 3 июля в Риме на стадионе "Олимпико". С расписанием и результатами других игр чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры выделили главного фаворита ЧЕ-2020 по итогам игр 1/8 финала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 603

Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо, Швеция, дальше мы сами: сеть заполонили шутки и мемы про победу Украины на Евро-2020
02 Швеция - Украина: видео страшной травмы Беседина
03 "Эта команда заслужила победу": первые слова Шевченко после победы над шведами
04 Сборная Украины в эмоциональном матче со Швецией пробилась в четвертьфинал Евро-2020 (видео)
05 Швеция - Украина: Бущан пропустил гол после рикошета (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь