Команде Шевченко поможет только чудо: что говорят букмекеры о матче Украина - Англия

Вот и прогремели все матчи 1/8 финала чемпионата Европы, в частности, сборная Украины в сумасшедшей игре переиграла Швецию. В следующем раунде турнира нашу команду ожидает дуэль с Англией, которая прошла Германию. Накануне букмекеры оценили шансы команд на выход в полуфинал Евро-2020.

По мнению специалистов, англичане являются безоговорочными фаворитами встречи, на успех которых в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,45, триумф Украины маловероятен - 9,10, как и ничья - 4,50. Выход "желто-синих" в 1/2 финала Евро аналитики Пари-Матч оценивают коэффициентом 5,00 (вероятность 20%), а подобный успех "Трех львов" котируется коэффициентом 1,09 (вероятность 91%). Кроме того, букмекеры назвали и вероятный счет в противостоянии. Аналитики предрекают минимальную победу Англии со счетом 0:1 - коэффициент 5,60, либо триумф в два мяча - коэффициент 5,90.

Прогноз букмекеров на матч Украина - Англия (данные за 30 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Украины 9,10 - ничья 4,50 - победа команды Англии 1,45)

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия состоится 3 июля в Риме на стадионе "Олимпико". С расписанием и результатами других игр чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры выделили главного фаворита ЧЕ-2020 по итогам игр 1/8 финала.