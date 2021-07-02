Украина - Англия: прямая трансляция исторического матча команды Шевченко на Евро-2020

3 июля 2021-го года - очередной решающий день для сборной Украины на Евро-2020. Выход в 1/4 турнира в результате победы подопечных Шевченко над шведами (2:1 в овертайме) уже принёс нам огромную радость и не меньший успех, но впереди - англичане Гарета Саутгейта на римском "Стадио Олимпико".

"Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию матча, который обслужит немецкая бригада арбитров во главе с юристом Феликсом Брыхом, являющегося лучшим арбитром XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Сюда будут оперативно добавлены видео голов и всех самых интересных моментов поединка.

Украина -:- Англия

(начало в 22:00)

Однозначные фавориты матча по мнению букмекеров - родоначальники футбола. Но ведь этот Чемпионат Европы уже успел преподнести нам немало сенсаций: чем мы хуже?!

К слову, победитель этой встречи в полуфинале встретится с победителем пары Чехия - Дания. За этим матче, который состоится в столице Азербайджана городе Баку, на нашем сайте также можно будет следить онлайн.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядит жена героя матча со сборной Швеции - брюнетка Юлия.