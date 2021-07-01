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Игру Украина - Англия рассудит лучший арбитр XXI века

Игру Украина - Англия рассудит лучший арбитр XXI века
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф UEFA Динамо Киев от Шурика

Стало известно, кто обслужит матч 1/4 Евро-2020 Украина - Англия, который состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. Это немецкий рефери Феликс Брых. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА

45-летний мюнхенский юрист уже не впервые на турнире обслужит матч нашей сборной - ранее он отсудил поединок со сборной Нидерландов, в котором наши при достойной хорошей игре уступили со счётом 2:3. Надеемся, что на этот раз немец окажется для нас более фартовым. 

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Боковыми арбитрами в матче на римском Стадио Олимпико будут другие немцы - Марк Борш и Штефан Лупп, арбитром VAR - Марко Фритц (тоже из Германии), а четвёртым судьёй и вовсе испанец - Карлос дель Серро Гранде.  

Феликс Брых является лучшим арбитром XXI века (с 2001-го по 2020-й годы) по версии по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). 

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры не верят в нашу сборную в поединке с англичанами. За ходом матча на нашем сайте можно будет следить онлайн. Напоминаем, что пройдёт он в субботу, 3 июля, а начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Англии, Сборная Украины, Евро-2020, Феликс Брых.
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