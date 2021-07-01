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Ницой развели со звонком Довбика: что вообще произошло

Ницой развели со звонком Довбика: что вообще произошло
13:33 Сегодня Телеграф Фейсбук Ларисы Ницой galinfo.com

После матча между сборными Швеции и Украины, в котором наша сборная одержала историческую победу (2:1 в овертайме) и прошла в 1/4 Евро-2020, произошёл эпичный случай между украинской писательницой и деятельницей Ларисой Ницой и Артёмом Довбиком, забившим в ворота скандинавов победный мяч. Правда, сам Артём в ситуации участия не принимал. 

Вчера Лариса Ницой написала на своей странице пост, в котором осудила форварда за флеш-интервью, данное на русском языке. Там же она помимо всего назвала футболиста "московитом".

Однако продолжение истории случилось сегодня. Ницой якобы позвонил Довбик, который пообещал ей впредь общаться исключительно на украинском языке. Он якобы ей объяснил всю ситуацию, что сам он из украиноязычной семьи и начал говорить по-русски лишь под влиянием общественности. Об это Ницой снова написала пост в своём фейсбуке. Там же игрок СК "Днепр-1" якобы пригласил деятельницу на матч сборной Украины против сборной Англии, который состоится в Риме 3 июля в рамках 1/4 континентального первенства.

В сети появилось видео разговора:

Однако позже стало известно, что это был вовсе не Довбик, а пранкер Владимир Крутчак - украинский журналист.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядит жена Артёма Довбика - горячая брюнетка по имени Юлия.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 249

Все по теме:

Сборная Украины, Языковой вопрос, Евро-2020, Артем Довбик, Лариса Ницой.
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