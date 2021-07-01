Победа на "Днепр Арене" и незасчитанный гол Девича на Евро-2012: как мы играли с англичанами раньше

Наши встречи со сборной Англии имеют давнюю и интересную историю. И поэтому перед новой встречей с родоначальниками футбола, которая пройдёт в рамках 1/4 Евро-2020 3 июля на римском Стадио Олимпико (начало - в 22:00 по киевскому) времени мы их с большим удовольствием (или без оного) вспомним.

Всего у нас с родоначальниками футбола было 7 очных матчей. Победа - одна, ничьих - две (как раз 2 крайних матча), поражений, соответственно - шесть. Статистика не самая плохая, учитывая разницу в статусе и классе.

Наверное, самые тёплые воспоминания украинцев об англичанах связаны с матчем 2009-го года. Тогда в игре отбора на Мундиаль, который летом состоялся в ЮАР (к сожалению, таки без нас - греки...) подопечные Алексея Михайличенко обыграли "Трёх львов" со счётом 1:0. В начале игры Артём Милевский заработал пенальти (а кипер Роберт Грин - красну карточку), но его не реализовал Аадрей Шевченко. А затем в дело включился Сергей Назаренко, включивший свою прекрасную пушку. Дальше мы, конечно, стали в обороны - но результат это дало.

А вот 2012-й год это одно слово - Кашшаи. По крайней мере, для украинских болельщиков. Именно этот венгерский рефери тогда не засчитал гол Марко Девича в матче третьего тура нашего домашнего Евро. В том матче для прохода дальше нам нужна была только победа, а при 1:0 в пользу англичан этот мяч дарил нам надежду. Надежду на то, что тот донецкий матч не станет для нас последним на домашнем турнире. Но... все мы знаем результат - 1:0 и закончилось.

Со временем, правда, после остывших эмоций мы осознали, что Милевский, отдававший на Девича, находился в офсайде, а после появления ВАР ещё и признали, что он был этот гол не засчитал. Вот если бы только система фиксации голов - тогда да.

Затем мы ещё дважды сыграли с англичанами вничью в рамках отбора на ЧМ 2014 (но опять же на него не прошли из-за плей-офф, на этот раз с французами), а особенно запомнился болельщикам красивый гол Евгения Коноплянки, забитый на "Уэмбли".

Ранее "Телеграф" сообщал, что матч Англия - Украина обслужит лучший арбитр XXI века.