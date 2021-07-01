Расклад сил перед матчем Англия – Украина на Евро-2020: как оценивают шансы команд западные СМИ

Украина никогда ранее не выходила за пределы группового этапа чемпионата Европы, но сейчас, пробившись в четвертьфинал в числе лучших восьми команд, готовится к встрече с Англией.

Интернет-издание “TheGuardian” публикует статью, в которой сравниваются все сильные и слабые стороны обеих команд. "Телеграф" предлагает ознакомиться с переводом данного анализа.

Англия вышла в четвертьфинал Евро-2020 после победы над Германией со счетом 2:0 на стадионе "Уэмбли". Теперь они столкнутся с командой Украины, которую тренирует Андрей Шевченко. Украина пробилась в четвертьфинал, обыграв Швецию в Глазго, а Артем Довбик забил победный гол на 120-й минуте. Вот так команды вышли на один уровень.

Вратари

Голкипер англичан Джордан Пикфорд еще не пропускал голов на чемпионате Европы и показал гораздо больше уверенности и спокойствия в футболке сборной Англии, чем играя последние несколько сезонов за "Эвертон". 27-летний футболист не подвергался чрезмерным испытаниям в этом турнире благодаря сильной обороне Англии, но держался на равных во всеми, с кем выпадало играть. Он хорошо отразил удары Тимо Вернера и Кая Хаверца в 1/8 финала, где Англия играла против Германии.

Украинцу Георгию Бущану пришлось больше потрудиться, чем Пикфорду. Он пропустил уже шесть голов, но стал лучшим игроком Украины на турнире и одним из лучших игроков своей команды в матче со Швецией. Высокий, уверенный в себе и с хорошей дальностью передачи, он теперь навсегда вытеснил ветерана Андрея Пятова из стартового состава и с каждой игрой за сборную выглядит все более уверенно.

Вывод: Одинаково хороши

Защита

Гарета Саутгейта критиковали за его "оборонительный" подход, но, учитывая, что Англия вышла в четвертьфинал крупного турнира, не пропустив ни одного гола, он уверен, что принимал правильные решения. Тайрон Мингс преуспел в первых двух играх, но Англия выглядела еще солиднее, когда Гарри Магуайер вернулся после травмы. Защитники Киран Триппье и Люк Шоу добавили еще большей стабильности в обороне, когда Саутгейт переключился на центральную тройку защитников в матче с Германией.

Украина также играла защитой из трех человек в своей последней игре в 1/8 финала. Шевченко предпочел более оборонительный подход против Швеции, по сравнению с последней игрой против Австрии. Это сработало неплохо, но у них не было ничего, что можно было противопоставить Эмилю Форсбергу каждый раз, когда этот швед появлялся с левого фланга.

Вывод: Преимущество Англии

Полузащита

За время своего руководства Шевченко испробовал несколько различных схем, но было бы удивительно, если бы он не выбрал трех центральных полузащитников в своей схеме 3-5-2 с Александром Зинченко слева и Александром Караваевым справа. Передачи через все поле между двумя игроками, мало чем отличавшиеся от передач Гозенса и Киммиха, играющих за Германию, были одним из немногих моментов, которые расстроили шведскую оборону во вторник. Креативный Руслан Малиновский был неожиданным упущением в стартовом составе, и ему, возможно, придется снова довольствоваться местом на скамейке запасных.

Полузащита была главной темой для разговоров в Англии до и во время чемпионата. Саутгейт по-прежнему предпочитает двух опорных полузащитников, сейчас это Деклан Райс и Калвин Филлипс. Это означало, что такие игроки, как Джек Грилиш, Фил Фоден и, после изоляции, Мейсон Маунт, будут проводить много времени на скамейке запасных игроков. В частности, был протест против Грилиша, и было бы интересно посмотреть, получит ли игрок "Астон Виллы" шанс играть с первой минуты в субботу. Ожидается, что Англия будет доминировать в игре с первой минуты.

Вывод: Преимущество Англии

Нападение

На этом турнире Украина опережает Англию по мячам, забив шесть голов. Англичане поразили ворота оппонентов только четыре раза. Хотя сейчас под большим вопросом будет физическая подготовка Андрея Ярмоленко после изнурительной игры со шведами. Капитан, казалось, хромал с 60-й минуты, но как-то продержался до конца первой половины дополнительного времени. Он очень много значит для своей команды, и его отсутствие станет большим ударом для Украины, если он не восстановится. На этом чемпионате у него два гола, как и у его нападающего Романа Яремчука.

Звездным игроком сборной Англии до сих пор был Рахим Стерлинг, забивший три гола в четырех играх, и в целом сборная Англии состоит из высококлассных игроков: Гарри Кейн, Букайо Сака, Маркус Рэшфорд, Фил Фоден и Доминик Калверт-Левин во всех смыслах.

Вывод: Преимущество Англии

Тренеры

Саутгейт, как игрок, возможно, и близко не имел такого же успеха, как его коллега Шевченко, но тогда не так много и игроков имели такой успех. Но как тренеры они оба превзошли ожидания. 50-летний бывший защитник сборной Англии произвел впечатление на поле и за его пределами, вывел сборную Англии в полуфинал чемпионата мира, а теперь и в финал чемпионата Европы, а также красноречиво высказался по таким важным вопросам, как расизм и инклюзивность.

Шевченко сначала вывел Украину на первое место в своей отборочной группе, опередив Португалию, затем действующих чемпионов, а затем впервые вывел их из группового этапа чемпионата Европы. У болельщиков Украины вызывает беспокойство то, что он рассказал о своем желании перейти в клубный футбол.

Вывод: Одинаково хороши

Выносливость

Игроки сборной Украины в финальном матче группы выглядели измотанными против Австрии и признались, что падали от усталости после финального свистка. Затем у них было восемь дней отдыха перед игрой со Швецией, но они снова заметно ослабли к концу основного времени и к началу дополнительного времени, прежде чем Маркус Дэниэлсон был удален, и у них открылось второе дыхание.

Для Англии Гарри Кейн был главной заботой, поскольку он выглядел хуже, чем обычно, но гол в ворота Германии, казалось, придал ему мощный заряд энергии.

Вывод: Преимущество Англии