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Французы требуют переиграть матч со Швейцарией на Евро-2020

"Страшно от того, насколько мы хороши": английский футболист перед матчем с Украиной

"Страшно от того, насколько мы хороши": английский футболист перед матчем с Украиной
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram jackgrealish

Полузащитник "Астон Виллы" и  сборной Англии Джек Грилиш поведал о положении дел в национальной команде накануне игры с Украиной в 1/4 финала Евро-2020.

Французы требуют переиграть матч со Швейцарией на Евро-2020

По мнению Грилиша, в составе "Трех львов" выступают лучшие футболисты, а на фланге атаки и вовсе невероятные исполнители, в том числе и он сам. По словам Джека, ему даже страшно от того, насколько хороши он и его партнеры по сборной. Из-за этого у главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта "болит" голова, ведь надо выбирать, кто выйдет в старте.

"В сборной Англии шесть игроков на флангах рядом с Кейном, которые действительно могли бы играть в большинстве клубов мира. Я, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд, Рахим Стерлинг, Фил Фоден и Букайо Сака. Страшно от того, насколько мы хороши. Это не высокомерие или что-то подобное, просто правда", - цитирует Грилиша goal.

Со словами Грилиша согласны и букмекеры, которые считают именно англичан фаворитами Евро-2020

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия состоится 3 июля в Риме. Букмекеры считают, что команде Андрея Шевченко поможет только чудо.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Джек Грилиш.
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