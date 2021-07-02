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Французы требуют переиграть матч со Швейцарией на Евро-2020

Французы требуют переиграть матч со Швейцарией на Евро-2020
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram k.mbappe

Сборная Франции сенсационно проиграла Швейцарии в серии послематчевых пенальти и покинула Евро-2020. Однако болельщики "Трехцветных" все еще рассчитывают вернуть своих любимцев на турнир. Французы массово собирают подписи, чтобы переиграть злополучный матч 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом сообщает rtl.

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Главным доводом организатор петиции называет тот "факт", что кипер Швейцарии Ян Зоммер в моменте с отражением 11-метрового удара от Килиана Мбаппе заступил за линию ворот обеими ногами, что запрещено правилами. Данную петицию поддержали уже более 200 тысяч человек. УЕФА пока никак не отреагировал на это, и турнир продолжает идти без французов.

Стоп-кадр неоднозначного момента с Зомерром:

"Телеграф" напоминает, что именно после неудачного пенальти от Мбаппе французы покинули Евро-2020. Примечательно, что швейцарцы сумели отыграться в основное время в игре с чемпионами мира со счета 3:1 и перевести поединок в серию пенальти. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.

Отметим, Швейцария в 1/4 финала Евро-2020 сыграет с испанцами. Эта игра состоится 2 июля. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть матч, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на игру.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Франции, Сборная Швейцарии, Футбол, Евро-2020.
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