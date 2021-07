Французы требуют переиграть матч со Швейцарией на Евро-2020

Сборная Франции сенсационно проиграла Швейцарии в серии послематчевых пенальти и покинула Евро-2020. Однако болельщики "Трехцветных" все еще рассчитывают вернуть своих любимцев на турнир. Французы массово собирают подписи, чтобы переиграть злополучный матч 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом сообщает rtl.

Главным доводом организатор петиции называет тот "факт", что кипер Швейцарии Ян Зоммер в моменте с отражением 11-метрового удара от Килиана Мбаппе заступил за линию ворот обеими ногами, что запрещено правилами. Данную петицию поддержали уже более 200 тысяч человек. УЕФА пока никак не отреагировал на это, и турнир продолжает идти без французов.

Стоп-кадр неоднозначного момента с Зомерром:

Almost a quarter of a million people are trying to force UEFA to replay the game

They believe Kylian Mbappe should have been allowed to re-take his penalty [@GiveMeSport] pic.twitter.com/kCWdpFzX6v

— The Terrace (@TFTerrace) July 2, 2021