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Хацкевич: где украинцы, а где россияне?

Хацкевич: где украинцы, а где россияне?
09:40 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал выступление сборных Украины и России на чемпионате Европы.

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По мнению Хацкевича, "Желто-синие" показали себя в Европе во всей красе, а вот про игру россиян говорить не приходится, ведь подопечные Станислава Черчесова "играют в примитивный футбол". Кроме того, специалист отметил, что шансы сборной Украины в четвертьфинальной дуэли с Англией 50 на 50, хотя букмекеры считают иначе. Также Александр считает, что Андрей Шевченко привил украинцам "игру первым номером", а команда хочет играть с мячом, а не бездумно бегать по полю.

"Где украинцы, а где россияне? На сегодняшний момент сравнивать нечего. Сборная Украины дошла до четвертьфинала, плюс они показывают игру, видно, что они намного интереснее. Сборной России нужно менять структуру игры, потому что всё выглядит очень примитивно", - цитирует Хацкевича РИА Новости.

"Телеграф" напоминает, что украинцы успешно преодолели стадию 1/8 финала, обыграв Швецию в поединке с невероятной концовкой. Россияне, в свою очередь, заняли последнее место в своей группе, набрав три очка. К слову, "Желто-синие" также набрали три очка на групповой стадии, но пробились в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третью позицию.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Александр Хацкевич, Евро-2020.
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