Чемпионы мира сенсационно покидают Евро-2020: швейцарцы совершили чудо во втором суперматче дня

На Евро-2020 сегодня не день, а настоящий огонь. Второй подряд матч (после битвы между хорватами и испанцами) проходит по схожему сценарию. Сначала забивают номинальные аутсайдеры (правда, тут не путём автогола соперников), затем номинальные фавориты забивают 3, а затем к концу игры снова "оживают" аутсайдеры.

Дублями в этой встрече отметились "девятки" (как по номеру, так и по позицию и роли на поле) Харис Сеферович и Карим Бензема, а также по мячу забили Гавранович и Погба. Мяч Поля - настоящий шедевр!

При счёте 1:0 в пользу "нейтралов" швейцарцы также имели шанс забить с пенальти, но Рикардо Родригес своим шансом не воспользовался - "Ле Блё" спас Льорис. К слову, после этого показалось, что швейцарцы посыпались, но не тут-то было.

В серии одиннадцатиметровых сильнее оказались швейцарцы. Тут Льорис уже не спасал, зато спас Зоммер. Последний удар чемпионов мира не забил Мбаппе, который несколько шансов не реализовал ещё и по ходу матча.

"Телеграф" напоминает, что завтра на нашем сайте можно в режиме онлайн следить за матчем Швеция - Украина.