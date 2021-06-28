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Зубков и Зинченко пофокусничали на последней тренировке сборной Украины в Бухаресте

Зубков и Зинченко пофокусничали на последней тренировке сборной Украины в Бухаресте
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф vZbirna Українська асоціація футболу

Вчера, 27 июня, национальная сборная Украины провела последнюю тренировку перед отлётом из Бухареста в Глазго, где завтра состоится поединок 1/8 Евро-2020 против сборной Швеции. Из видео Ютуб-канала vZbirna можно заметить, что особо весёлое настроение на занятии было у Александра Зинченко и Александра Зубкова, которые, такое ощущение, соревновались в набивании мяча головой, а параллельно ещё и передавали "круглого" друг другу.


К слову, Зубков уже близок к восстановлению после травмы, полученной в поединке со сборной Нидерландов. Позавчера он впервые после индивидуальных занятий начал тренироваться в бутсах. Однако его участие в матче со скандинавами даже не рассматривается, чего, к примеру, не скажешь о Романе Яремчуке - он в Глазго сыграть уже должен. 

"Телеграф" напоминает, что сегодня в Шотландии состоится пресс-конференция Андрея Шевченко.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Украины, Евро-2020, Александр Зинченко, Александр Зубков.
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